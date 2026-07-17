Aşk orucunu onunla bozmuştu! Simge Sağın'ın mutluluğu kısa sürdü

Birlikteliklerini geçtiğimiz nisan ayında ilan eden Simge Sağın ile İlkay Şencan'ın mutluluğu kısa sürdü. Sağın ile Şencan, ilişkilerini noktaladı.

Sağın ile Şencan'ın yollarını ayırdığı sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle anlaşıldı.

İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da profillerinden kaldırdı.

Sosyal medyadaki bu karşılıklı hamleler, çiftin ilişkisini noktaladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Taraflardan ayrılıkla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.