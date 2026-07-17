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Aşk orucunu onunla bozmuştu! Simge Sağın'ın mutluluğu kısa sürdü

Şarkıcı Simge Sağın ve DJ DJ İlkay Şencan aşkı sona erdi. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakıp fotoğrafları silen ikilinin bu hamlesi, ayrılığı doğruladı.

Aşk orucunu onunla bozmuştu! Simge Sağın'ın mutluluğu kısa sürdü
Öznur Yaslı İkier

Birlikteliklerini geçtiğimiz nisan ayında ilan eden Simge Sağın ile İlkay Şencan'ın mutluluğu kısa sürdü. Sağın ile Şencan, ilişkilerini noktaladı.

Sağın ile Şencan'ın yollarını ayırdığı sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle anlaşıldı.

Aşk orucunu onunla bozmuştu! Simge Sağın ın mutluluğu kısa sürdü 1

İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da profillerinden kaldırdı.

Aşk orucunu onunla bozmuştu! Simge Sağın ın mutluluğu kısa sürdü 2

Sosyal medyadaki bu karşılıklı hamleler, çiftin ilişkisini noktaladığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Taraflardan ayrılıkla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Simge Sağın
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