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Müstehcen sahneleri tepki çekmişti! Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Son dönemin popüler yapımlarından Jasmine dizisindeki müstehcen sahneleriyle dikkat çeken Asena Keskinci dizisinin yayından kaldırılmasıyla da uzun süre konuşulmuştu. Keskinci şimdi de yeni projesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu bu defa yeni rolü için tesettüre girdi.

Müstehcen sahneleri tepki çekmişti! Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalara kazınan ve son olarak dijital platformda yayınlanan Jasmine dizisindeki müstehcen sahneleriyle adından söz ettiren Asena Keskinci, bu kez bambaşka bir rolle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni korku filminin çekimleri için sete çıkan genç oyuncu, setten paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Müstehcen sahneleri tepki çekmişti! Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi 1

Türkiye'nin en bilinen korku serilerinden birinin yeni halkası olan "Üç Harfliler: Mühür" filminin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, canlandıracağı yeni karakter için kamera karşısına geçti.

Yeni projesi için imaj tazeleyen Keskinci, filmin setinden tesettürlü bir karesini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.

Müstehcen sahneleri tepki çekmişti! Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi 2

'TESETTÜR BAYA YAKIŞIYOR'
Asena Keskinci paylaşımına; "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım canınız sağolsun." ifadelerini n

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Anahtar Kelimeler:
Asena Keskinci Jasmine dizisi
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