Müstehcen sahneleri tepki çekmişti! Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalara kazınan ve son olarak dijital platformda yayınlanan Jasmine dizisindeki müstehcen sahneleriyle adından söz ettiren Asena Keskinci, bu kez bambaşka bir rolle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni korku filminin çekimleri için sete çıkan genç oyuncu, setten paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin en bilinen korku serilerinden birinin yeni halkası olan "Üç Harfliler: Mühür" filminin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, canlandıracağı yeni karakter için kamera karşısına geçti.

Yeni projesi için imaj tazeleyen Keskinci, filmin setinden tesettürlü bir karesini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.

'TESETTÜR BAYA YAKIŞIYOR'

Asena Keskinci paylaşımına; "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım canınız sağolsun." ifadelerini n