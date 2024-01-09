8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek

Fuarla paralel gerçekleştirilecek konferansların belli olan konuşmacıları arasında UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi, ICOMOS Ürdün Başkanı Dana Firas, Heykeltıraş Edoardo Tresoldi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Onursal Profesörü Marc-Andre Renold yer alıyor.

Heritage İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras, Marmara Belediyeler Birliği'nin de aralarında olduğu sektörün en önemli kamu paydaşları tarafından destekleniyor.

Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Heritage İstanbul'un kültür mirasını bir çatı altında toplayan, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik alanlarını birleştiren bir organizasyon olduğunu söyledi.

Akan, etkinlikte fuarın yanı sıra atölye ve konferansların da yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 9 binin üzerinde ziyaretçi 130'un üzerinde de katılımcı firma ağırladık. 150 üzerinde de konuşmacı vardı. Bu sene de Türkiye'den ve uluslararası alandan duayen denilebilecek çeşitli kişileri ağırlayacağız. Heritage İstanbul her yıl üstüne koyarak gelişen bir organizasyon haline geldi." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde sarsılan bölgenin anatomisini çıkardıklarını ifade eden Akan, bu yıl da deprem bölgesinde yapılan fizibilite çalışmalarının bir araya getirmeyi hedeflerini dile getirdi.

Akan, organizasyona katılan firmaların yüzde 25'inin yabancı olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yabancı katılımcı sayısı her sene artarak ilerliyor. Ziyaretçi konusunda da bu çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de bir fuarın yabancı katılımcısı olması uluslararası kapsamıyla anılmasını sağlıyor. Bunun her sene artması gurur veriyor. Türkiye'de yabancı katılımcısı yüzde 25 olan fuar çok az. Bizim hedefimiz bu etkinliği dünyada kültürel miras alanında bir marka haline getirmek. Bunu belli oranda başardık. Uluslararası birliktelikleri arttırarak hem bu markayı yükseğe taşımak hem de yurt dışında bu organizasyonun muadili iki ayrı iş daha yapmak istiyoruz. Abu Dabi'de 3-5 Aralık'ta Heritage Middle East organizasyonumuzu yapacağız. Diğer bir organizasyonumuz da 2025 yılında Taşkent'te Heritage Turquoise adı altında tüm Türki Cumhuriyetleri birleştireceğimiz bir fuar olacak."

Heritage İstanbul, ülke pavyonu olarak katılan İtalya'nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Azerbaycan ve İran olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Fuarın yanı sıra konferans, miras sohbetleri bölümleri, atölye çalışmaları, B2B alanları ve çeşitli teknik gezilerin yapılacağı etkinlikte, 27 konferans paneli, 26 Miras Sohbeti ve 11 atölye düzenlenecek.

