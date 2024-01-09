YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek

8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek

09.01.2024 14:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TG EXPO tarafından organize edilen koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı 8. Heritage İstanbul, bu yıl 15-17 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

8. Heritage İstanbul 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek

Fuarla paralel gerçekleştirilecek konferansların belli olan konuşmacıları arasında UNESCO Kültürel Miras İyi Niyet Elçisi, ICOMOS Ürdün Başkanı Dana Firas, Heykeltıraş Edoardo Tresoldi, Cenevre Üniversitesi Hukuk Onursal Profesörü Marc-Andre Renold yer alıyor.

Heritage İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras, Marmara Belediyeler Birliği'nin de aralarında olduğu sektörün en önemli kamu paydaşları tarafından destekleniyor.

Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Heritage İstanbul'un kültür mirasını bir çatı altında toplayan, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik alanlarını birleştiren bir organizasyon olduğunu söyledi.

Akan, etkinlikte fuarın yanı sıra atölye ve konferansların da yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 9 binin üzerinde ziyaretçi 130'un üzerinde de katılımcı firma ağırladık. 150 üzerinde de konuşmacı vardı. Bu sene de Türkiye'den ve uluslararası alandan duayen denilebilecek çeşitli kişileri ağırlayacağız. Heritage İstanbul her yıl üstüne koyarak gelişen bir organizasyon haline geldi." dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde sarsılan bölgenin anatomisini çıkardıklarını ifade eden Akan, bu yıl da deprem bölgesinde yapılan fizibilite çalışmalarının bir araya getirmeyi hedeflerini dile getirdi.

Akan, organizasyona katılan firmaların yüzde 25'inin yabancı olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yabancı katılımcı sayısı her sene artarak ilerliyor. Ziyaretçi konusunda da bu çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de bir fuarın yabancı katılımcısı olması uluslararası kapsamıyla anılmasını sağlıyor. Bunun her sene artması gurur veriyor. Türkiye'de yabancı katılımcısı yüzde 25 olan fuar çok az. Bizim hedefimiz bu etkinliği dünyada kültürel miras alanında bir marka haline getirmek. Bunu belli oranda başardık. Uluslararası birliktelikleri arttırarak hem bu markayı yükseğe taşımak hem de yurt dışında bu organizasyonun muadili iki ayrı iş daha yapmak istiyoruz. Abu Dabi'de 3-5 Aralık'ta Heritage Middle East organizasyonumuzu yapacağız. Diğer bir organizasyonumuz da 2025 yılında Taşkent'te Heritage Turquoise adı altında tüm Türki Cumhuriyetleri birleştireceğimiz bir fuar olacak."

  1. Heritage İstanbul, ülke pavyonu olarak katılan İtalya'nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Azerbaycan ve İran olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Fuarın yanı sıra konferans, miras sohbetleri bölümleri, atölye çalışmaları, B2B alanları ve çeşitli teknik gezilerin yapılacağı etkinlikte, 27 konferans paneli, 26 Miras Sohbeti ve 11 atölye düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Van’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandıVan’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandı
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Arkeoloji Kütüphanecilik restorasyon koruma

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Esra eczanesi
Kadikoy
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Serdeste eczanesi
Basaksehir
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Hakan eczanesi
Kucukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.