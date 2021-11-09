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8 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi reyting birincisi oldu?

09.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Kalp Yarası, Alparslan, MasterChef, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Dün yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından sabah saatlerinden itibaren açıklandı.

8 Kasım reyting sonuçları! Hangi dizi reyting birincisi oldu?

8 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kalp Yarası, FOX TV'de Yasak Elma, Star TV'de Black Panther, Show TV'de Üç Kuruş, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları reytinglerde yarıştı. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

8 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

8 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.


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