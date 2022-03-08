YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

08.03.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Şubat'tan bugüne kadar ülke genelinde 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 etkinliğin yasalara uygun şekilde düzenlendiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün saat 16.00 itibarıyla 81 ilde 22 bin 759 kişinin katıldığı 368 etkinlik yapıldı.

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 18 Şubat'tan bugüne kadar toplam 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 program yasalara uygun düzenlendi.

Programlar sırasında 2'si bölücü terör örgütünün sembolü ile etkinlik alanına girmeye çalışan, 7'si program yerine girişte üst araması yaptırmamak için güvenlik güçlerine pankart sopalarıyla ve muhtelif cisim atarak saldırıda bulunan, 12'si kanuna aykırı eylem düzenleyen toplam 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kanuna aykırı eylem yapan 2 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gün içinde yasalara uygun olarak düzenlenecek etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için en üst seviyede güvenlik tedbirleri alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadınBu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiAdana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor

Ankara Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İngiliz askerine estetik eleştirisi yağdı! “Güvenlik tehdidi...”

İngiliz askerine estetik eleştirisi yağdı! “Güvenlik tehdidi...”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.