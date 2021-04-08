8 Nisan Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Fenerbahçe'nin ligeki sırası ve puanı

Süper Lig puan durumu 33. hafta maç sonuçları ve puan durumu futbol severler tarafından araştırılıyor. Lig'de ilk sırada yer alan Beşiktaş'ı, Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Fenerbahçe'nin ligdeki sırası ve puanı...

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SIRALAMASI 2021

Süper Lig’in 33. haftada Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Deplasmanda olan Fenerbahçe sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'tan bir maçı eksik olan Fenerbahçe bu sayede, Beşiktaş'ın kazandığı 33. haftada siyah beyazlı takımın 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe 17. dakikada Valencia’nın golüyle deplasmanda 1-0’lık üstünlük sağladı. Ancak, Malatyaspor dakikda 35’te durumu 1-1’e getirdi.

Süper Lig güncel puan durumu şöyle:



