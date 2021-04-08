SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. 8 Nisan Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Fenerbahçe'nin ligeki sırası ve puanı

8 Nisan Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Fenerbahçe'nin ligeki sırası ve puanı

08.04.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig puan durumu Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor maçının ardından merak ediliyor. Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe 8 Nisan'da Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Fenerbahçe'nin ligeki sırası ve puanı...

8 Nisan Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Fenerbahçe'nin ligeki sırası ve puanı

Süper Lig puan durumu 33. hafta maç sonuçları ve puan durumu futbol severler tarafından araştırılıyor. Lig'de ilk sırada yer alan Beşiktaş'ı, Fenerbahçe takip ediyor. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, Fenerbahçe'nin ligdeki sırası ve puanı...

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SIRALAMASI 2021

Süper Lig’in 33. haftada Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Deplasmanda olan Fenerbahçe sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'tan bir maçı eksik olan Fenerbahçe bu sayede, Beşiktaş'ın kazandığı 33. haftada siyah beyazlı takımın 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe 17. dakikada Valencia’nın golüyle deplasmanda 1-0’lık üstünlük sağladı. Ancak, Malatyaspor dakikda 35’te durumu 1-1’e getirdi.

Süper Lig güncel puan durumu şöyle:

Ekran Resmi 2021-04-08 21.22.40

Ekran Resmi 2021-04-08 21.23.02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzin verildi! 2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacakİzin verildi! 2 bin yıllık antik kent Attouda gün yüzüne çıkarılacak
Süper Lig eski ekibi amatöre düştüSüper Lig eski ekibi amatöre düştü
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
BEŞİKTAŞnal toplatır
fb hiç bir şekilde sampıyon olamaz koskoca camia gecen sene futbolcu olan adamlarım ellerine teslim edilmiş yonetimde berbat cok kotu bjk ne kaybederse kaybetsin fb cogu macı kazanamaz zaten kalitesiz kötü becerıksız futbolcular toplulugu azız yıldırım bu işlere müsade etmezdi

En Çok Okunan Haberler

O iller için 'tam kapanma' çağrısı

O iller için 'tam kapanma' çağrısı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

G.Saray'da iki futbolcu hastaneye kaldırıldı

G.Saray'da iki futbolcu hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Vural: Beşiktaş bizi yenmese de olur

Yılmaz Vural: Beşiktaş bizi yenmese de olur

Şehit Fethi Sekin'in oğlu milli takımda

Şehit Fethi Sekin'in oğlu milli takımda

Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Beşiktaş'a Salih Özcan transferinde müjde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.