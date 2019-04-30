8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ilçeyi karıştırdı

Oltu Caddesi üzerindeki ortaokulda eğitim- öğretim gören kız öğrenci E.Y., otomobiliyle okul önüne kadar gelen S.Ç.'nin birkaç kez sözlü tacize uğradı. Öğrencinin yaşadığı durumu ailesine anlatması üzerine, aile fertleri okul önüne gelerek üçüncü defa küçük kızı rahatsız eden S.Ç.'yi tekme tokat dövdü.

İLÇE HALKI ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Büyüyen kavgaya müdahale eden polis, ailenin şikayeti üzerine şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. Bu sırada, polis merkezindeki işlemleri devam eden S.Ç.'nin adliyeye çıkarılacağını haber alan ilçe halkı, yaşanan olayı protesto etmek için adliye önünde toplandı.

EMNİYET MÜDÜRÜ: O SİZİN KADAR BENİM DE ÇOCUĞUM

Şüpheli S.Ç.'ye tepki göstermek için adliye önünde toplanan kalabalığı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş sakinleştirmeye çalıştı.

Taş, Göle Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlara, "Sizden ricam dağılın. Sizin dağılmanız daha uygun olur. O sizin kadar benim de çocuğum." diye seslendi.

Kalabalık, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve polisin iknasıyla güçlükle dağıtıldı.

S.Ç.’nin polis merkezinde ki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA / AA)

