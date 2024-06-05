80'de Semih Kılıçsoy'u oyuna aldı, Sinan Engin ateş püskürdü! Ortalığı karıştıracak sözler: "Montella efendi, sen satılık bir hainsin"

Euro 2024 hazırlıkları kapsamında son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşan Milliler sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da A Milli Takım'da ilk maçına çıktı. Mücadelenin 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Kılıçsoy'un oyuna çok geç alındığını savunan Sinan Engin'in teknik direktör Montella ile ilgili sözleri olay yarattı.

SİNAN ENGİN'DEN MONTELLA'YA AĞIR SÖZLER

18 yaşındaki yıldız ismin 80. dakikada oyuna girmesine çok sert tepki göstern Engin, Beyaz TV'deki yayında Montella için adeta açtı ağzını, yumdu gözünü.

Montella için 'menajer kuklası satılık bir hainsin" ifadelerini kullanan Engin, şunları söyledi;

"SEN İYİ İNSAN DEĞİLSİN"

"Futbolcu psikolojisinden anlaman lazım. Görüntüne baktığım zaman da iyi bir insana benziyorsun ama sen iyi insan değilsin. Ben duydum, çok üzüldüm. Ama sen hainmişsin. Sen hainsin, hainlik yaptın. Oynatacağın 45 dakika. Hiç bir şey kaybetmezsin. Ama şimdi çok şey kaybettin. Demekki seni de kullanabiliyorlar.

"MENAJER KUKLASI SATILIK BİR HAİNSİN"

Montella efendi 33 maçta sıfır golü olan Abdülkadir Ömürü oyuna alıyor, 35 maçta 12 gol 4 asisti olan Semih Kılıçsoy'u kenarda bekletiyor. Sen menajer kuklası satılık bir hainsin."









