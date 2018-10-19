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80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

‘Eller kadir kıymet bilmiyor anne’ şarkısını, Türkiye’de ilk okuyan isim olan Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi! İşte 80'lerin ünlü şarkıcısının son hali

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında 80’li yıllarda yaptığı albümlerle tanınan Hakan Aslan’ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen’le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve Kibariye’nin ‘Eller kadir kıymet bilmiyor anne’ şarkısını Türkiye’de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan’ın, 10 yıl önce Tayland’da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Hakan_Aslan_-_Eylem_Erener

Yıllardır sanat camiasından uzak olan Hakan Aslan’ın, ameliyat sonrası ismini ise Eylem Erener olarak değiştirdiği ve Facebook adresinden ünlü sanatçı Onur Akay’a Eylem olarak mesaj attığı öğrenildi.

10 yıldır kendisinden haber alamayan Akay, yaşadığı şok sonrası ise Eylem Erener’le röportaj yaptı.

“DİNLEYİCİLERİMDEN TANIYANLAR OLUYOR”

80’li yıllarda büyük bir reklam kampanyası ile çıkış yapan Hakan Aslan, bu sefer Eylem Erener olarak Onur Akay’a konuştu. Erener, “Yurtdışında değişime karar verdim ve 10 yıl önce Tayland’da ameliyat oldum. Kendimi huzurlu ve sağlıklı hissettiğim için yaptım. Huzurlu bir hayatı hiçbir şeye değişmem.

Hakan_Aslan_-_2010_YYlbaYY

İzmir’de ve İstanbul’da yaşıyorum. Sessizliğim sakin ve dingin bir hayatı seçtiğim içindir. Çevremdeki herkes biliyor. Dinleyicilerimden tanıyanlar oluyor. Sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşıyorlar. Kimseden negatif bir düşünce ve söylem duymadım. İnsan duruşuyla zaten bunu karşı tarafa verir. Ailem hep olumlu baktı. Eski albümlerimde isim ve resim değişikliği düşünmedim. Onlar orada kaldı” ifadelerini kullandı.


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Hakan Aslan Hakan Aslan cinsiyet Eylem Erener

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kıyametin kopması an meselesi
öyle bir şey yok canım
Allah'ım başımıza taş yağacak..
Allah kabul etsin.
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