80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında 80’li yıllarda yaptığı albümlerle tanınan Hakan Aslan’ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

Yeşim Salkım, Nuray Hafiftaş ve Sinan Özen’le konservatuarda aynı sınıfta okuyan ve Kibariye’nin ‘Eller kadir kıymet bilmiyor anne’ şarkısını Türkiye’de ilk yorumlayan isim olan Hakan Aslan’ın, 10 yıl önce Tayland’da sessiz sedasız ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Yıllardır sanat camiasından uzak olan Hakan Aslan’ın, ameliyat sonrası ismini ise Eylem Erener olarak değiştirdiği ve Facebook adresinden ünlü sanatçı Onur Akay’a Eylem olarak mesaj attığı öğrenildi.

10 yıldır kendisinden haber alamayan Akay, yaşadığı şok sonrası ise Eylem Erener’le röportaj yaptı.

“DİNLEYİCİLERİMDEN TANIYANLAR OLUYOR”

80’li yıllarda büyük bir reklam kampanyası ile çıkış yapan Hakan Aslan, bu sefer Eylem Erener olarak Onur Akay’a konuştu. Erener, “Yurtdışında değişime karar verdim ve 10 yıl önce Tayland’da ameliyat oldum. Kendimi huzurlu ve sağlıklı hissettiğim için yaptım. Huzurlu bir hayatı hiçbir şeye değişmem.