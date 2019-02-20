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80’li yıllara dönsek bugünün ünlüleri nasıl görünürdü?

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 20.02.2019 08:52 | Son Güncelleme

Günümüzün ünlü isimleri 80’li yıllarda nasıl görünürdü? Sorunun cevabını photoshop mucizesi verdi.

Parlak kıyafetler, neon renkler ve çılgın saç modelleri. Hepsi 80’li yıllara damgasını vuran en belirgin özelliklerinin başında geliyor. Yaratıcı photoshop uzmanları, günümüzün ünlü isimlerini “80’li yıllarda ünlü olsalardı nasıl görünürlerdi?” sorusunun cevabı için bilgisayar başına geçti. İşte Photoshop yardımıyla Angelina Jolie'den Lady Gaga'ya, Adele'den Beyonce'ye ünlülerin 80'li yıllardaki olası saç modelleri...

80’li yıllara dönsek bugünün ünlüleri nasıl görünürdü?

Adam Lambert

Adam Lambert

Adele

Adele

Amber Heard

Amber Heard

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Beyoncé

Beyoncé

Blake Lively

Blake Lively

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe

Halle Berry

Halle Berry

Kaley Cuoco

Kaley Cuoco

Katy Perry

Katy Perry

Lady Gaga

Lady Gaga

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Tilda Swinton

Tilda Swinton

Tyra Banks

Tyra Banks
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komik fotoğraflar photoshoplu fotoğraflar angelina jolie lady gaga Adele beyonce

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