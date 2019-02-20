80’li yıllara dönsek bugünün ünlüleri nasıl görünürdü?

Parlak kıyafetler, neon renkler ve çılgın saç modelleri. Hepsi 80’li yıllara damgasını vuran en belirgin özelliklerinin başında geliyor. Yaratıcı photoshop uzmanları, günümüzün ünlü isimlerini “80’li yıllarda ünlü olsalardı nasıl görünürlerdi?” sorusunun cevabı için bilgisayar başına geçti. İşte Photoshop yardımıyla Angelina Jolie'den Lady Gaga'ya, Adele'den Beyonce'ye ünlülerin 80'li yıllardaki olası saç modelleri...
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