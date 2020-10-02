SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. 80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı

80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.10.2020 18:53 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan İngiliz kökenli Peter Webster, takımına faydalı olamayacağı gerekçesiyle 80 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı.

80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı

80 yaşındaki futbolcu Peter Webster kariyerini noktalıyor.İngiliz kökenli Peter Webster, 1981'de ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşınmadan önce Galler'de yaşıyordu ve birçok takımda forma giydi.

"ESKİSİ KADAR FAYDALI OLAMIYORUM"

Avustralya'ya taşındıktan sonra futbolun bu ülkedeki gelişimine şaşıran Webster, kariyerini sürdürme kararı aldı. Futbol oynadığı bölgede tanınan bir kişiliğe sahip olan Peter Webster'in adına bir turnuva bile var. Wollongong'da her yıl Peter Webster Kupası düzenleniyor.Artık eskisi kadar takımına faydalı olamadığını belirten 80 yaşındaki Webster, bu nedenle futbolu bırakma kararı aldığını dile getirdi. Eşi ise Peter Webster'ın artık daha çok ev işleriyle ilgileneceğini umduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Ali Palabıyık'a yeni görevAli Palabıyık'a yeni görev
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...
Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...
Shevchenko'dan Terim itirafı!
Shevchenko'dan Terim itirafı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı
80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktı
Shakila adlı bir kadın, Victor Wanyama ile 5.000 pound karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi!
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Ali Palabıyık'a yeni görev
Borussia Dortmund'un yeni fitness koçu Alica Schmidt
Dortmund'un yeni fitness koçu göz doldurdu...
Ozan Kabak'a Inter kancası! İşte tüm detaylar...
Dünya devine transfer oluyor!
Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak
Frank de Boer'a milli görev
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.