80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı

80 yaşındaki futbolcu Peter Webster kariyerini noktalıyor.İngiliz kökenli Peter Webster, 1981'de ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşınmadan önce Galler'de yaşıyordu ve birçok takımda forma giydi.
Avustralya'ya taşındıktan sonra futbolun bu ülkedeki gelişimine şaşıran Webster, kariyerini sürdürme kararı aldı. Futbol oynadığı bölgede tanınan bir kişiliğe sahip olan Peter Webster'in adına bir turnuva bile var. Wollongong'da her yıl Peter Webster Kupası düzenleniyor.Artık eskisi kadar takımına faydalı olamadığını belirten 80 yaşındaki Webster, bu nedenle futbolu bırakma kararı aldığını dile getirdi. Eşi ise Peter Webster'ın artık daha çok ev işleriyle ilgileneceğini umduğunu söyledi.
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