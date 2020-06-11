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800 yıllık anıt çınarın "dal bakımı" yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.06.2020 12:35 | Son Güncelleme

800 yıllık anıt çınarın "dal bakımı" yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yer alan 8 asırlık anıt çınar ağacının tehlike oluşturan kuru dalları kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Beldeğirmeni köyündeki anıt ağacın dallarını budadı.

Bozkurt ve İnebolu Belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmalarla ağacın mevsimlik bakımı tamamlandı.

Köy Muhtarı Salih Sertdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çınarın bakımının yapılmasında emeği geçen kurum ve personele teşekkür etti.

Anıt ağacın, kentin değerlerinden olduğuna dikkati çeken Sertdemir, "Bu ulu çınar bizim her şeyimiz. Zamanın sessiz tanıklarından. Muhteşem de bir doğa harikası. Zaman zaman hava şartlarından dolayı uzun dalları zarar görebiliyor. Bakımı için gerekli yazışmalarımızı yapmıştık. Bunun üzerine Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri köyümüze geldi ve ağacın bakımlarını yaptı." ifadesini kullandı.

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