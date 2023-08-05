81 yaşında yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk yeni imajıyla ilk kez sahneye çıktı! "Övgüler geliyor"

Bedia Akartürk, geçirdiği estetik operasyon sonrasında ilk kez Denizli'de sahneye çıktı. Oldukça değiştiği ve gençleştiği gözlenen sanatçı yeni imajı için ' Güzel olduğuma dair övgüler geliyor' dedi.

Halk müziğinin usta seslerinden olan Bedia Akartürk, hayatını Türk halk müziğine adamış isimlerden biridir.

Geçtiğimiz aylarda daha genç görünmek istediğini söyleyen ve bu nedenle de yüz gerdirme operasyonu geçiren Akartürk, ameliyat haberleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Ameliyat sonrası Denizli'de ilk sahnesini alan usta sanatçının son hali görenler tarafından oldukça beğenildi.

Bir hayli gençleşmiş görünen Akartürk, ameliyat sonrası övgüler aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

YAŞINI BÜYÜTEREK İZMİR RADYOSU'NA GİRDİ

4 Şubat 1941 doğumlu olan Bedia Akartürk şu an 82 yaşındadır. Aslen İzmir Ödemiş'li olan usta sanatçı, memleketi Ödemiş'te kendi adına bir müze açmıştır.

Müzik hayatına İzmir Ödemiş ilçesinde başlayan Bedia Akartürk, yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda 9 sene çalışmıştır. Daha sonra ise Ankara Radyosuna geçmiştir.

Sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettiren Bedia Akartürk Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

