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83 asal mı? 83 sayısı asal mıdır?

07.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayılar, kendisi ve 1 rakamı hariç hiçbir sayıya bölünemezler. Şifreleme yöntemleri için sıklıkla tercih edilen asal sayıların anlaşılabilmesi için 2 kuraldan yararlanılır. Böylece sayıların asal sayı olup olmadığı anlaşılır. 83 sayısı da asal sayı olup olmadığı merak edilen sayılar arasındadır. 83 asal mıdır?

83 asal mı? 83 sayısı asal mıdır?

Asal sayıların hepsi sıfırdan büyüktür. Sadece 1 ve kendisine bölünen en küçük pozitif rakam ise 2'dir. Dolayısıyla asal sayılar 2'den başlayarak sonsuza kadar gider. Matematikte sonsuzluk kavramı ulaşılabilecek en büyük rakamın bilinmemesini ifade eder. Bu sebeple en büyük asal sayının bilinmesi mümkün değildir. Çoğunlukla 1 ile 100 arasındaki asal sayılar ile işlem yapılır. Ancak öncelikle bu sayıların tespit edilmesi gerekir.

83 Asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisi hariç hiçbir sayıya bölünemezler. Asal sayıları bulmak için kullanılan bir yöntem çarpanlar kümesidir. Bir sayının kaç çarpanı olduğu bulunur ve eğer ikiden fazla ise o sayı asal değildir. Eğer iki tane çarpanı varsa o sayı asaldır. 83 sayısının çarpanları da kendisi ve 1 rakamı olmak üzere iki tanedir. Bu sebeple 83 asal sayıdır.

1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar): Asal sayı nedir?1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar): Asal sayı nedir?


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1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
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asal sayılar
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