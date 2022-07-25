83 asal mı? 83 sayısı asal mıdır?

Asal sayıların hepsi sıfırdan büyüktür. Sadece 1 ve kendisine bölünen en küçük pozitif rakam ise 2'dir. Dolayısıyla asal sayılar 2'den başlayarak sonsuza kadar gider. Matematikte sonsuzluk kavramı ulaşılabilecek en büyük rakamın bilinmemesini ifade eder. Bu sebeple en büyük asal sayının bilinmesi mümkün değildir. Çoğunlukla 1 ile 100 arasındaki asal sayılar ile işlem yapılır. Ancak öncelikle bu sayıların tespit edilmesi gerekir.

83 Asal mı?

Asal sayılar 1 ve kendisi hariç hiçbir sayıya bölünemezler. Asal sayıları bulmak için kullanılan bir yöntem çarpanlar kümesidir. Bir sayının kaç çarpanı olduğu bulunur ve eğer ikiden fazla ise o sayı asal değildir. Eğer iki tane çarpanı varsa o sayı asaldır. 83 sayısının çarpanları da kendisi ve 1 rakamı olmak üzere iki tanedir. Bu sebeple 83 asal sayıdır.



