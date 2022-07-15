1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar): Asal sayı nedir?

1’den 100’e kadar olan asal sayılar, işlemlerin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için bilinmesi gereken konular arasındadır. 100 ile 1 arasındaki asal sayıları bulmak için bazı adımlar izlenir.

Asal sayı nedir?

Yalnızca iki pozitif tam sayıya kalansız bir şekilde bölünebilen doğal sayılardır.

Asal sayılar yalnızca kendine ve 1’e bölünebilir ve başka hiçbir sayıya bölünemezler.

Asal sayılar kendinden küçük herhangi bir sayıya bölündüğünde, kalanı olmayan doğal sayılar olarak kabul edilmektedir.

Pozitif tam sayı olan asal sayılar, bu şekilde tanımlandığı için negatif asal sayı olamaz.

Asal sayılara örnek vermek gerekirse; 5 sayısı sadece kendine ve 1’e tam bölünebildiği için asal sayı olarak kabul edilmektedir. 11 sayısı da aynı şekilde sadece 1’e ve kendisine kalansız bir şekilde bölündüğü için asal sayılar arasındadır.

1 asal sayı mı?

1 sayısı pozitif tam sayı olmasına karşın asal sayı değildir. Bunun sebebi ise 1 sayısının sadece kendisine tam bir şekilde bölünebilmesidir. Asal sayıların hem kendine hem de 1’e tam bir şekilde bölünebilmesi gerekir. Fakat 1 sayısı kendinden başka herhangi bir sayıya tam bir şekilde bölünemez. Dolayısıyla asal sayı olarak kabul edilmez.

En küçük asal sayı nedir?

2, en küçük asal sayı olarak kabul edilir. Normalde asal sayılar çift olmaz fakat 2 sayısı sadece kendine ve 1’e kalansız bir şekilde bölünebilir. Ayrıca 2 tek çift olan asal sayıdır. 2 sayısı hariç var olan bütün çift sayılar asal değildir. Bunun sebebi ise diğer çift sayıların hepsinin 2’ye kalansız bir şekilde bölünebilmesidir.

Aralarında asal ne demek?

1'den başka ortak böleni olmayan sayılar, aralarında asal olarak değerlendirilir. Daha açık bir ifade ile örnek vermek gerekirse 7 ile 13, ortak bir şekilde sadece 1 rakamına bölünebilir. Aralarında asal sayılar 1, 2, 3 veya daha fazla basamaklı sayılardan da oluşabilir.

Yine bir örnek olarak 8 ile 15 aralarında asal sayılardır. Bu iki rakam sadece 1’e ortak bir şekilde bölünebilir. Başka bir ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal diyebiliriz.

Ayrıca aralarında asal sayılar pay ile payda olarak yazıldığında, ortak bir şekilde sadeleşme veya bölünme gibi sonuçlar ortaya çıkmaz. Yani asal sayılar kesir olarak bölünmez. Asal sayılar, kalanı olmayan bir şekilde bölünen tam pozitif sayılardır.

1’den 100’e kadar asal sayılar tablosu

1’den 100’e kadar toplam 25 tane asal sayı vardır. Asal sayılar aynı zamanda pozitif tam sayılardır. Asal sayılar tablosu tek basamaklı en küçük asal sayı olan 2’den başlar. Tek basamaklı en büyük asal sayı ise 7’dir. Tek basamaklı sayılardan sonra iki basamaklı sayılar gelir. 11 sayısı iki basamaklı en küçük asal sayıdır. 97 sayısı ise iki basamaklı en büyük asal sayı olarak kabul edilir.

1'den 100'e kadar asal sayı tablosu oluşturma yöntemi:

1 ile 100 arasındaki sayıları bir tablo içine alın.

Daha sonra 2 sayısının tüm katlarının üstüne çizik atın.

Aynı şekilde 3 sayısının tüm katlarının üstüne çizik atın.

Son olarak sırasıyla tüm sayıların katlarının üstüne çizik atın.

Ayrıca en küçük asal sayı 2 olduğundan 1’e de çizik atın.

Bu adımlar sonrasında tabloda yer alan tüm sayılar asal sayı olarak kabul edilir.



