EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. 1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar): Asal sayı nedir?

1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar): Asal sayı nedir?

15.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılar, asal sayı olarak tanımlanır. Asal sayılar yalnızca 1'e ve kendisine kalansız olarak bölünebilir. Öklid'den beri var olan asal sayıların en küçüğü 2'dir. Asal sayılar, sonsuza kadar devam eder. Asal sayı nedir? İşte 1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu...

1'den 100'e kadar asal sayılar tablosu (1 ve 2 basamaklı tüm asal sayılar): Asal sayı nedir?

İçindekiler

  • Asal sayı nedir?
  • 1 asal sayı mı?
  • En küçük asal sayı nedir?
  • Aralarında asal ne demek?
  • 1’den 100’e kadar asal sayılar tablosu

1’den 100’e kadar olan asal sayılar, işlemlerin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde çözülebilmesi için bilinmesi gereken konular arasındadır. 100 ile 1 arasındaki asal sayıları bulmak için bazı adımlar izlenir.

Asal sayı nedir?

  • Yalnızca iki pozitif tam sayıya kalansız bir şekilde bölünebilen doğal sayılardır.
  • Asal sayılar yalnızca kendine ve 1’e bölünebilir ve başka hiçbir sayıya bölünemezler.
  • Asal sayılar kendinden küçük herhangi bir sayıya bölündüğünde, kalanı olmayan doğal sayılar olarak kabul edilmektedir.
  • Pozitif tam sayı olan asal sayılar, bu şekilde tanımlandığı için negatif asal sayı olamaz.

Asal sayılara örnek vermek gerekirse; 5 sayısı sadece kendine ve 1’e tam bölünebildiği için asal sayı olarak kabul edilmektedir. 11 sayısı da aynı şekilde sadece 1’e ve kendisine kalansız bir şekilde bölündüğü için asal sayılar arasındadır.

1 asal sayı mı?

1 sayısı pozitif tam sayı olmasına karşın asal sayı değildir. Bunun sebebi ise 1 sayısının sadece kendisine tam bir şekilde bölünebilmesidir. Asal sayıların hem kendine hem de 1’e tam bir şekilde bölünebilmesi gerekir. Fakat 1 sayısı kendinden başka herhangi bir sayıya tam bir şekilde bölünemez. Dolayısıyla asal sayı olarak kabul edilmez.

En küçük asal sayı nedir?

2, en küçük asal sayı olarak kabul edilir. Normalde asal sayılar çift olmaz fakat 2 sayısı sadece kendine ve 1’e kalansız bir şekilde bölünebilir. Ayrıca 2 tek çift olan asal sayıdır. 2 sayısı hariç var olan bütün çift sayılar asal değildir. Bunun sebebi ise diğer çift sayıların hepsinin 2’ye kalansız bir şekilde bölünebilmesidir.

1 asal sayı mıdır? Tek basamaklı en küçük asal sayı nedir?1 asal sayı mıdır? Tek basamaklı en küçük asal sayı nedir?

Aralarında asal ne demek?

1'den başka ortak böleni olmayan sayılar, aralarında asal olarak değerlendirilir. Daha açık bir ifade ile örnek vermek gerekirse 7 ile 13, ortak bir şekilde sadece 1 rakamına bölünebilir. Aralarında asal sayılar 1, 2, 3 veya daha fazla basamaklı sayılardan da oluşabilir.

Yine bir örnek olarak 8 ile 15 aralarında asal sayılardır. Bu iki rakam sadece 1’e ortak bir şekilde bölünebilir. Başka bir ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal diyebiliriz.

Ayrıca aralarında asal sayılar pay ile payda olarak yazıldığında, ortak bir şekilde sadeleşme veya bölünme gibi sonuçlar ortaya çıkmaz. Yani asal sayılar kesir olarak bölünmez. Asal sayılar, kalanı olmayan bir şekilde bölünen tam pozitif sayılardır.

Aralarında asal sayılar hangileridir? 1'den 100'e kadar aralarında asal sayılar ve özellikleri nelerdir?Aralarında asal sayılar hangileridir? 1'den 100'e kadar aralarında asal sayılar ve özellikleri nelerdir?

1’den 100’e kadar asal sayılar tablosu

1’den 100’e kadar toplam 25 tane asal sayı vardır. Asal sayılar aynı zamanda pozitif tam sayılardır. Asal sayılar tablosu tek basamaklı en küçük asal sayı olan 2’den başlar. Tek basamaklı en büyük asal sayı ise 7’dir. Tek basamaklı sayılardan sonra iki basamaklı sayılar gelir. 11 sayısı iki basamaklı en küçük asal sayıdır. 97 sayısı ise iki basamaklı en büyük asal sayı olarak kabul edilir.

1'den 100'e kadar asal sayı tablosu oluşturma yöntemi:

  • 1 ile 100 arasındaki sayıları bir tablo içine alın.
  • Daha sonra 2 sayısının tüm katlarının üstüne çizik atın.
  • Aynı şekilde 3 sayısının tüm katlarının üstüne çizik atın.
  • Son olarak sırasıyla tüm sayıların katlarının üstüne çizik atın.
  • Ayrıca en küçük asal sayı 2 olduğundan 1’e de çizik atın.

Bu adımlar sonrasında tabloda yer alan tüm sayılar asal sayı olarak kabul edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?
Merakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli olduMerakla bekleniyordu! Atama dağılımı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Matematik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri 2022 ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman 2022? İşte MEB İOKBS sınav tarihi

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuç tarihi

İlginizi Çekebilir

Doğal saç boyası! Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtı

Doğal saç boyası! Saçının rengini vajinal akıntısıyla açtı

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.