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  4. 83 yaşında yüz ve boyun gerdiren Bedia Akartürk: 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim

83 yaşında yüz ve boyun gerdiren Bedia Akartürk: 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim

19.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Bedia Akartürk, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar almış ve estetik ameliyatı olmuştu. 2. Sayfa'ya katılan Akartürk yüz ve boyun bölgesini gerdirmesiyle ilgili bakın ne dedi.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Bedia Akartürk, 83 yaşında olduğu estetik ameliyatının ardından yeni imajıyla gündeme gelmişti. Bedia Akartürk, 2. Sayfa programına konuk olarak yüz ve boyun bölgesini gerdirmesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Usta isim "Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim" dedi.

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Bedia Akartürk devamında ise "Genç gözükeyim, güzel gözükeyim diye, doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim" yorumunda bulundu.

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Usta isim kendisini gören kızının da estetik olmak istediğini de söyledi.

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Bedia Akartürk yaşında

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