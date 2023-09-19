Merve Taşkın'ın aylık kazancı sosyal medyayı salladı! Duyan inanamadı

Sosyal medya platformu olan Twitter ve Instagram'da yaptığı paylaşımlar sebebiyle fenomen haline gelen Merve Taşkın müstehcen pozları ve açıklamalarıyla tanınıyor.

Paylaşımları sebebiyle yargılanıp beraat de eden fenomen paylaşımlarına devam ediyor. Taşkın son olarak Onedio'dan Pelin Çini'ye açıklamalar yaptı.

Onlyfans paylaşımlarıyla son dönem gündeme gelen Merve Taşkın buradaki aylık kazancını açıklayınca şoke etti.

"YAŞAM STİLİM İÇİN ÇOK AZ"

"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil" diyen Merve Taşkın devamında ise "Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villlalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor. Yaşadığım hayatı daha rahat yaşayabilmek için ayda en az 1 milyon dolar kazanmam gerek" dedi.



Merve Taşkın'ın kazancı sosyal medyanın da diline düştü. Bu kazanca inanamayanlar "Yok artık" yorumlarında bulundu.



