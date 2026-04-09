86 yaşında 16'lıklara taş çıkartıyor: "Süper Dede"nin sırrı

Antalya'da spor tutkusuyla yaşıtlarına taş çıkartan 86 yaşındaki Mustafa Türkkan formda nasıl kaldığının sırrını açıkladı. Türkkan, "90 yaşıma kadar yapmayı hedefliyorum" dedi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla 7'den 70'e her yaş grubuna spor yapabilmesi için hizmete açtığı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) vatandaşlar ücretsiz olarak sporla buluşmaya devam ediyor. Atatürk ASFİM Spor Salonu'nun müdavimlerinden 86 yaşındaki Mustafa Türkkan, spor tutkusuyla dikkat çekiyor. Haftanın üç günü düzenli olarak salona gelen Türkkan, yaşına rağmen fit görüntüsüyle gençlere ve yaşıtlarına taş çıkartıyor.

AĞIRLIK KALDIRIYOR VÜCUT ÇALIŞIYOR

Spor salonunun sevilen ismi Türkkan, gençliğinden bu yana sporla ilgilendiğini belirterek, "14 yaşından itibaren sporla ilgileniyorum. Boks ve halter branşlarıyla şampiyonluklar yaşadım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Dört yıldır Antalya'da yaşıyorum. İki yıldır da ASFİM'e geliyorum. Spor yapmayı hayatım boyunca bırakmadım. Haftanın üç günü geliyorum. Spor salonunda ne kadar alet varsa hepsinde çalışıyorum. Kolay kolay yorulmuyorum. Vücut çalışıyorum, kol ve bacak egzersizleri çalışıyorum. Halter kaldırıyorum. Spora gelemediğim günlerde pişman oluyorum. 90 yaşıma kadar spor yapmayı hedefliyorum" dedi.

KAHVEHANEDE OTURMASINLAR HAREKET ETSİNLER

4 çocuk ve 12 torun sahibi Türkkan, yaşı ilerlemiş olanlara spor yapmalarını tavsiye etti. "60-70 yaş ve üzerindeki kişilere bakıyorum yürüyemiyor merdiven çıkamıyorlar" diyen Mustafa Türkkan, "Çünkü spor yapmıyorlar. Kahvehanelerde ya da parkta banklarda oturuyorlar hareket etmiyorlar. Örneğin bakın Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak vatandaşlara spor yapabilsin diye spor salonu yapmış. Benim tavsiyem ASFİM'lere gelsinler bir saat hareket etsinler çok faydasını görürüler. Sağlıklı bir vücutla hayata tutunmaları daha güçlü olur. Benim ciddi bir sağlık sorunum yok maşallah iyi durumdayım. Düzenli spor yapınca kaliteli uyku uyuyorum, kendimi hep dinç hissediyorum" diye konuştu.

