Sıcak hava o ülkede katliam yarattı: 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da etkisini giderek artıran aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Telangana eyaletinde sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından yetkililer alarma geçti. Ülke genelinde sıcaklığa bağlı can kaybının en az 16’ya yükseldiği açıklandı.

45 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLDÜ

Yetkililer, birçok bölgede hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerine çıktığını duyurdu. Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan uyarılarda özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması istendi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Uzmanlar, kavurucu sıcakların sadece gündüz değil gece saatlerinde de etkisini sürdürdüğünü belirtti. Gece sıcaklıklarının düşmemesi nedeniyle milyonlarca kişinin yeterince dinlenemediği ifade edildi.

SAĞLIK UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ

Doktorlar, aşırı sıcakların ciddi sıvı kaybına neden olabileceğini ve ağır vakalarda organ yetmezliği riskini artırabileceğini açıkladı. Hastanelerde sıcak çarpması şikayetleriyle başvuranların sayısında artış yaşandığı bildirildi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR KIRDI

Artan sıcaklıklarla birlikte enerji talebinde de büyük yükseliş yaşandı. Elektrik üretiminde büyük ölçüde kömüre bağımlı olan Hindistan’da bazı bölgelerde tüketimin rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.