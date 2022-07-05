87 asal mı? 87 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar; RSA şifreleme algoritmaları başta olmak üzere pek çok işlemde kullanılıyor. Asal sayıların birçok işlemde kullanılması birtakım soruları beraberinde getiriyor. Örnek olarak; 87 asal mı? Şifreleme işlemlerinde kullanılacak sayıları belirlerken sayılar teker teker ele alınarak, asal sayı olup olmadıkları bulunur.

87 sayısı asal mıdır?

87 sayısı birden büyük başka ortak çarpanlara da sahip olduğu için asal sayı değildir. 87 sayısının asal olmadığının kanıtı ise şunlardır:

Karesi 87 sayısından büyük olmayan asal sayılar bulunur,

87 sayısının önceki adımda bulunan asal sayılara kalansız bölünüp bölünmediği test edilebilir. Böylelikle 87 sayısının asal olmadığı bulunur.

87 sayısı asal sayılar arasında 3’e kalansız bölündüğü için asal sayı değildir. Asal sayıların dizilişi düzenli değildir. Bu sebeple asal sayılar denenerek bulunur. 87 sayısı; teker teker 2, 3, 5 gibi rakamlara bölündüğünde asal olmadığı net şekilde ortaya çıkar. 87 sayısı ve diğer asal olmayan sayılarla ilgili pek çok sınavda soru gelir.



