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89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda yılın otomobili Jaguar I-PACE seçildi! İşte ilk kareler

Betül Kurucu Betül Kurucu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 05.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı yine dikkatle takip ediliyor. Dünyanın en prestijli otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'ndan ilk kareler geldi.

Cenevre Otomobil Fuarı, 5-6 Mart'ta basına açık olarak gerçekleştirilirken, 7-17 Mart tarihleri arasında halka açık olarak devam edecek.

Dünyanın gözü bu fuarda

2 günlük basın günlerine toplam 10 bin gazetecinin katıldığı fuarı 17 Mart'a kadar 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Geçen yıl 'Yılın Otomobili' ödülünü Volvo XC40'ın kazandığı Cenevre Otomobil Fuarı'nda bu yıl da 23 ülkeden 60 basın mensubunun katılımıyla en iyi otomobilin seçilmesi için oylama yapıldı.
Palexpo Sergi Merkezi'nde yaklaşık bin otomobilin sergilendiği fuarda Renault Alpine A110 ile ilk turda eşit oy alan Jaguar I-PACE, 1964'ten bu yana düzenlenen yarışmada ilk kez 'Yılın Otomobili' seçildi.
Jaguar I-PACE, yapılan ikinci tur oylamayla rakibini kıl payı geçerek birinciliğe oturdu.
Diğer finalistler ise Citroen C5 Aircross SUV, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class ve Peugeot 508 oldu.
İşte Cenevre Otomobil Fuarı'ndan yayınlanan ilk kareler...
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2019 Cenevre Otomobil Fuarı Fuar otomobil

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