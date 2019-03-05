89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda yılın otomobili Jaguar I-PACE seçildi! İşte ilk kareler

Cenevre Otomobil Fuarı, 5-6 Mart'ta basına açık olarak gerçekleştirilirken, 7-17 Mart tarihleri arasında halka açık olarak devam edecek.
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