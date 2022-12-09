9 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

Reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 9 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik en çok hangi yapım izlendi? İşte tüm detaylar...

9 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık 2022 Cuma gününün güncel reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

