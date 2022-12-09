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  4. 9 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

9 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

09.12.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Aralık 2022 Cuma gününün güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bugün Atv'de Yalnız Kurt, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Tv8'de İyilik ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim?

9 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

Reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 9 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik en çok hangi yapım izlendi? İşte tüm detaylar...

9 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık 2022 Cuma gününün güncel reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

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