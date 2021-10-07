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9. Bodrum Uluslararası Optimist Regatta yarışlarına doğru

07.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmaya 16 ülke ve 77 kulüpten 323 yelkenci katılacak

9. Bodrum Uluslararası Optimist Regatta yarışlarına doğru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 13-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 9. Bodrum Uluslararası Optimist Regatta yarışlarına 16 ülke ve 77 kulüpten 323 yelkenci katılacak.

Organizasyonla ilgili İçmeler'deki Bodrumspor Yelken Şubesi'nde yapılan toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yarışların Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesinin iş birliğinde, Bodrumspor Yelken Kulübünün organizasyonuyla düzenleneceğini söyledi.

Yarışmaların 2013'ten bu yana sürdürüldüğünü anımsatan Aras, Bodrum Uluslararası Optimist Şampiyonası'nın kısa sürede kendi sınıfında dünyanın en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olmayı başardığını dile getirdi.

Bu yılki organizasyona dünyanın birçok ülkesinden yelkencinin katılacağını ifade eden Aras, "Yarışlara ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye'nin olduğu 16 ülkeden, 77 kulüp ile 323 yelkenci katılıyor." diye konuştu.

Dünyanın farklı ülkelerinden çocukların Bodrum'a yarışmak için geldiğini aktaran Aras, bu yarışların hem turizm hem de yelken sporu için çok önemli bir katkı olduğuna işaret etti.

Organizasyonun aynı zamanda 4-14 Temmuz 2022'de Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık olacağını vurgulayan Aras, şu görüşlerini aktardı:

"13 Ekim'de start alacak yarışlara birçok ülke milli takım düzeyinde katılım sağlıyor. 2023 içinde de Dünya Dragon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bodrum olarak bu nitelikli organizasyonu yapabilecek imkanlarımız ve kapasitemiz var. Türkiye yelken sporuna yön veren bir konuma gelen kentimizde dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetişiyor. Bu aynı zamanda gençlerimizi spora teşvik edecek ve turizmimize de katkıda bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bodrum Otelciler Birliği Derneği (BODER) ve belediyemizle birlikte pek çok özel kuruluş bu yarışmanın organizasyonuna destek veriyor. 13 Ekim Çarşamba günü Bodrum Marina önünden Belediye Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak şampiyona, 18 Ekim Pazartesi günü ödül töreniyle sonra erecek. 18 Ekim'de de kampana çalarak 33. The Bodrum Cup'ı başlatacağız."

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ise bu tür organizasyonların gelenekselleşmesinin kendileri için daha önemli hale geldiğini vurgularken, ilçede güzel bir yarışma olacağına dikkati çekti.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de yarışmaya katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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