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  4. 9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Özel hayat sorusuna bomba yanıt

9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Özel hayat sorusuna bomba yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 07:32
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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Zara sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Derin göğüs dekoltesiyle sahneye çıkan Zara özel hayat açıklamasıyla da dikkat çekti.

9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Özel hayat sorusuna bomba yanıt

Ünlü şarkıcı Zara (gerçek adıyla Neşe Zara Yılmaz), son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şarkıcı, diyet yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtmişti. Zara, öğlen saat 4’ten sonra yemek yemediğini, bunun yerine bitki çayları ve ödem attırıcılar kullandığını söyleyerek: "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.

Zayıflamasından sonra sahneye de iddialı seçimler yaparak çıkan Zara derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Zara'nın tarzını görenler "Muhteşem ses ama kıyafet olmamış", "Kıyafet güzel durmamış", "Bu sesle çuval giyse de olur" yorumlarında bulundu.

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Şarkıcı Zara astrologların “2025 yılı aşk ve evlilik yılı olacak” kehanetine yanıt olarak ise “bende yaprak kıpırdamıyor” dedi.

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ZARA NASIL ZAYIFLADI?

Sosyal medya hesabından 9 kilo verdiğini duyuran Zara, diyetine dair ipuçları vermişti: Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.

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Ayrıca, ev yemeklerine ve sebze ağırlıklı bir diyete odaklandığını da ifade etmişti. Zara, porsiyonlarının oldukça küçük olduğunu, bunun da sağlıklı kilo verme sürecine yardımcı olduğunu eklemişti.

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Zara
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