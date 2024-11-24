MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Aniston da uyanır uyanmaz bir bardak limon dilimli sıcak su içenlerden! Jennifer Aniston’ın sağlıklı yaşam sırlar

Jennifer Aniston da uyanır uyanmaz bir bardak limon dilimli sıcak su içenlerden! Jennifer Aniston’ın sağlıklı yaşam sırlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.11.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston 55 yaşında olmasına rağmen halen 20'lik genç bir kadın gibi görünüyor. Aniston da uyanır uyanmaz limonlu su içenlerden. İşte güzel oyuncunun gençlik sırları...

Jennifer Aniston da uyanır uyanmaz bir bardak limon dilimli sıcak su içenlerden! Jennifer Aniston’ın sağlıklı yaşam sırlar

Dünyaca ünlü aktris Jennifer Aniston, sağlıklı yaşam tarzı ve genç görünümü ile sıkça gündeme geliyor. Yoğun bir egzersiz programına sahip olan Aniston, fiziksel sağlığını korumanın yanı sıra, zihinsel sağlığına da büyük önem veriyor. Aniston, sağlıklı yaşamın sadece dış görünüşle ilgili olmadığını, aynı zamanda içsel dengeyi sağlamaktan geçtiğini belirtiyor.

JENNIFER ANISTON’IN DİYETİ: YÜKSEK PROTEİN, DÜŞÜK KARBONHİDRAT
Jennifer Aniston, sağlıklı beslenme konusunda oldukça dikkatli ve bilinçli. Aralıklı oruç (intermittent fasting) uyguladığını belirten ünlü oyuncu, yüksek proteinli ve düşük karbonhidrat içeren bir beslenme düzenini tercih ediyor.

Kahvaltısında genellikle protein ağırlıklı beslenen Aniston, sağlıklı smoothie'ler hazırlamayı seviyor. Muz, yaban mersini, dondurulmuş kiraz, sebzeler ve biraz kakao ile hazırladığı smoothie, günlük beslenme düzeninin önemli bir parçası. Shake yapmadığı günlerde ise avokado tost ve yumurta ya da muz ve badem sütlü yulaf ezmesi gibi sağlıklı alternatiflere yöneliyor.

3
JENNIFER ANISTON EGZERSİZ RUTİNİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?
Aniston’ın yaşlanma karşıtı en güçlü silahı, sıkı bir egzersiz rutinine sahip olması. Genellikle haftanın 7 günü antrenman yapan oyuncu, sporun yaşamındaki büyük önemine vurgu yapıyor. Aniston, egzersiz planlamasını aylık ve yıllık olarak yaparak, tüm işlerini spor rutinine göre ayarlıyor. Bu şekilde, sağlıklı yaşamını sürdürebilmek için hem fiziksel hem de mental olarak güçlü kalıyor.

Ekran görüntüsü 2024-11-24 133632

58 yaşında cesur pozlar! Meyve ile fit kalıyor 58 yaşında cesur pozlar! Meyve ile fit kalıyor

JENNIFER ANISTON’IN ZİHİNSEL SAĞLIK İPUÇLARI

Meditasyon yapan Jennifer Aniston, zihinsel sağlığına da özen gösteriyor. Aynı zamanda, köpeğiyle uzun yürüyüşler yaparak temiz hava almayı çok seviyor. Doğada vakit geçirmek, stres seviyesini azaltan ve içsel huzuru artıran bir aktivite olarak Aniston’ın yaşamının vazgeçilmez bir parçası.

kk

Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu kabul eden Aniston, önemli olanın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek olduğunu vurguluyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Aniston
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Sergen Yalçın canlı yayında öyle bir şey yaptı ki...

Annesini hayata döndürmeye çalışan doktorları darbetti! Annesi hayatını kaybetti kendi gözaltına alındı

Annesini hayata döndürmeye çalışan doktorları darbetti! Annesi hayatını kaybetti kendi gözaltına alındı

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

İki oranın ortalaması alınacak! Asgari ücrette AK Parti'nin formülü belli oldu: En düşük emekli maaşı için de harekete geçildi

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

Naci Görür'den o il için 7 ve üzeri deprem uyarısı! 'Ne zaman üretir, bilmiyoruz'

"Son 10 yıldır en fakir dönemimi yaşıyorum" diyerek intihar itirafında bulundu

"Son 10 yıldır en fakir dönemimi yaşıyorum" diyerek intihar itirafında bulundu

Uyarılınca "Tarlabaşı çocuğuyuz" dediler! 15 dakika sonra...

Uyarılınca "Tarlabaşı çocuğuyuz" dediler! 15 dakika sonra...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.