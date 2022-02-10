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9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

10.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turnuvanın dördüncü gününde milli sporcular, 22 madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın dördüncü gününde Türk sporcular, 22 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın dördüncü gününde genç bayanlar kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türk sporcular, 10 sıklette gerçekleştirilen müsabakalar sonunda 2 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin; Avrupa Tekvando Birliği Spor Direktörü Iannis Mouratoglou, Bosna Hersek Tekvando Federasyonu Başkanı Samir Saric ve İran'ın Can Club takımı başkanı Kiomars Chegini'ye birer hatıra plaketi verdi.

Turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

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