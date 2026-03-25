9 yıldır zirvede! 2026’nın en popüler ülkesi yine değişmedi: Herkes buraya gidiyor

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi seyahat acentesi Booking.com, 2026 Traveler Review Awards raporunu yayınladı. “Harika seyahatler harika konukseverlikle başlar” diyen platform, dünyanın en misafirperver ülkelerini açıkladı.
Rapora göre, 226 ülke ve bölgeden 1.817.846 tesis ödül kazandı. Listenin zirvesinde 214.532 ödülle İtalya yer aldı. Sıcak Akdeniz ülkesinde tesis sahiplerinin samimiyeti ve konukseverliği öne çıkıyor.
Listenin devamında Fransa 170.454, İspanya 152.123 ve Almanya 111.547 ödülle dikkat çekiyor. Birleşik Krallık 93.807 ödülle beşinci sırada yer alırken, bu sene en fazla büyüme gösteren ülke yüzde 68 artışla Bulgaristan oldu.
1.İtalya: 214.532
2.Fransa: 170.454
3.İspanya: 152.123
4.Almanya: 111.547
5.Birleşik Krallık: 93.807
6.Brezilya: 80.742
7.Amerika Birleşik Devletleri: 77.744
8.Polonya: 72.592
9.Yunanistan: 71.140
10.Hırvatistan: 58.689
