9 yıldır zirvede! 2026’nın en popüler ülkesi yine değişmedi: Herkes buraya gidiyor

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi seyahat acentesi Booking.com, 2026 Traveler Review Awards raporunu yayınladı. “Harika seyahatler harika konukseverlikle başlar” diyen platform, dünyanın en misafirperver ülkelerini açıkladı.

İTALYA ÜST ÜSTE DOKUZ YIL ZİRVEDE

Rapora göre, 226 ülke ve bölgeden 1.817.846 tesis ödül kazandı. Listenin zirvesinde 214.532 ödülle İtalya yer aldı. Sıcak Akdeniz ülkesinde tesis sahiplerinin samimiyeti ve konukseverliği öne çıkıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Listenin devamında Fransa 170.454, İspanya 152.123 ve Almanya 111.547 ödülle dikkat çekiyor. Birleşik Krallık 93.807 ödülle beşinci sırada yer alırken, bu sene en fazla büyüme gösteren ülke yüzde 68 artışla Bulgaristan oldu.

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ

1.İtalya: 214.532

2.Fransa: 170.454

3.İspanya: 152.123

4.Almanya: 111.547

5.Birleşik Krallık: 93.807

6.Brezilya: 80.742

7.Amerika Birleşik Devletleri: 77.744

8.Polonya: 72.592

9.Yunanistan: 71.140

10.Hırvatistan: 58.689