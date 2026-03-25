Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

9 yıldır zirvede! 2026’nın en popüler ülkesi yine değişmedi: Herkes buraya gidiyor

Booking.com’un 2026 raporuna göre, dünyanın en misafirperver ülkesi üst üste dokuz yıldır aynı ülke oldu, sonuç değişmedi. Bu sene büyüme göstererek listeye giren ülkeler de oldu. İşte merak edilen o liste...

9 yıldır zirvede! 2026’nın en popüler ülkesi yine değişmedi: Herkes buraya gidiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi seyahat acentesi Booking.com, 2026 Traveler Review Awards raporunu yayınladı. “Harika seyahatler harika konukseverlikle başlar” diyen platform, dünyanın en misafirperver ülkelerini açıkladı.

9 yıldır zirvede! 2026’nın en popüler ülkesi yine değişmedi: Herkes buraya gidiyor 1

İTALYA ÜST ÜSTE DOKUZ YIL ZİRVEDE

Rapora göre, 226 ülke ve bölgeden 1.817.846 tesis ödül kazandı. Listenin zirvesinde 214.532 ödülle İtalya yer aldı. Sıcak Akdeniz ülkesinde tesis sahiplerinin samimiyeti ve konukseverliği öne çıkıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Listenin devamında Fransa 170.454, İspanya 152.123 ve Almanya 111.547 ödülle dikkat çekiyor. Birleşik Krallık 93.807 ödülle beşinci sırada yer alırken, bu sene en fazla büyüme gösteren ülke yüzde 68 artışla Bulgaristan oldu.

9 yıldır zirvede! 2026’nın en popüler ülkesi yine değişmedi: Herkes buraya gidiyor 2

DÜNYANIN EN MİSAFİRPERVER ÜLKELERİ

1.İtalya: 214.532
2.Fransa: 170.454
3.İspanya: 152.123
4.Almanya: 111.547
5.Birleşik Krallık: 93.807
6.Brezilya: 80.742
7.Amerika Birleşik Devletleri: 77.744
8.Polonya: 72.592
9.Yunanistan: 71.140
10.Hırvatistan: 58.689

Anahtar Kelimeler:
İtalya Ülke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.