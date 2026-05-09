Yıllardır 'şifa' diye içtiğimiz takviye  meğer alzheimerı tetikliyormuş

The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease dergisinde yayınlanan kapsamlı bir çalışma, Omega-3 takviyelerinin yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemeyi yavaşlatmak yerine hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Alzheimer Hastalığı Nörogörüntüleme Girişimi (ADNI) verilerini kullanan araştırmacılar, yaklaşık 5 yıl boyunca takip edilen 1.800’den fazla katılımcıyı inceledi. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı: Omega-3 takviyesi kullanan bireylerde, bellek ve zihinsel yetenekleri ölçen MMSE ve ADAS-Cog13 test skorları, kullanmayanlara oranla çok daha hızlı kötüleşti.

Araştırmanın en şaşırtıcı yönü, Omega-3'ün bu olumsuz etkisinin Alzheimer'ın bilinen "baş şüphelileri" olan amiloid plakları veya tau proteinleri üzerinden gerçekleşmemesi. Görüntüleme sonuçları, bu takviyelerin beyindeki protein birikimini değiştirmediğini, ancak beynin enerji metabolizmasını (FDG PET ile ölçülen glikoz kullanımı) bozduğunu gösterdi. Yani Omega-3 takviyeleri, beynin "yakıt" kullanımını olumsuz etkileyerek sinapslar arasındaki iletişimi zayıflatıyor olabilir. Araştırmacılar, bu durumun beyinde bir tür "enerji krizi" yaratarak zihinsel çöküşü tetiklediğini öne sürüyor.

TİCARİ BALIK YAĞLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE: OKSİDASYON

Peki, yıllardır faydalı olduğu söylenen bu yağlar nasıl zararlı hale gelebiliyor? Bilim insanları bu noktada "oksidasyon" tehlikesine dikkat çekiyor. Piyasada satılan pek çok ticari balık yağı ve keten tohumu yağı, yapısı gereği bozulmaya (oksitlenmeye) çok müsaittir. Oksitlenmiş yağlar, beyin hücrelerinin enerji santralleri olan mitokondrilere zarar verebilir ve antioksidan beklerken vücuda tam tersi bir "oksidatif stres" yükleyebilir. Araştırmada, özellikle kontrolsüz ve yüksek dozda kullanılan ticari formların bu riski taşıdığı vurgulanıyor.

TAKVİYE ALIRKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Araştırma ekibi, Omega-3'ün tamamen "zehir" olduğunu söylemiyor ancak "ne kadar çok, o kadar iyi" mantığının beyin sağlığı için tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle halihazırda bilişsel sorunlar yaşayan veya Alzheimer riski taşıyan bireylerde, doktor kontrolü dışında kullanılan balık yağlarının yarardan çok zarar getirebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, takviye yerine Omega-3'ün doğal yollarla, yani taze balık tüketimiyle alınmasının çok daha güvenli ve sağlıklı olduğunun altını çiziyor.

Bu bulgular, modern tıbbın takviye kullanımına bakış açısını temelinden sarsacak gibi görünüyor. Eğer siz de zihninizi korumak için balık yağı kullanıyorsanız, bu yeni bilimsel veriler ışığında bir uzmana danışmanızda fayda var.