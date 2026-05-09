Sosyal medyada herkes bu bebeği konuşuyor! Anne kızın köy gezisi izlenme rekoru kırdı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Doğala ve samimiyete muhtaç kaldığımız şu günlerde sosyal medyada paylaşılan anne- bebek videosunu gören herkesin gözlerinden kalpler fışkırdı desek yeridir.
Köy hayatının doğal atmosferinde çekilen görüntülerde Gökçe’nin çevresini merakla keşfetmesi, gördüğü şeylere verdiği içten tepkiler ve neşeli kahkahaları izleyenlerin ilgisini çekti. Doğanın içinde dünyalar güzeli bu bebek ve annesi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
Annesi tarafından paylaşılan videoların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının ardından sosyal medya platformlarında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların büyük bölümü, videoların kendilerine huzur verdiğini belirtti.
Paylaşımların altına:
“İçim açıldı”
“Doğal mutluluğun tanımı”
“Şehir hayatından bunalanlara ilaç gibi geliyor”
“İzlerken stresim geçti”
gibi yorumlar yapıldı.
Videolarda özellikle Gökçe’nin masum halleri ve doğaya karşı duyduğu heyecan dikkat çekiyor. Küçük kızın çiçeklere, hayvanlara ve çevresindeki detaylara verdiği doğal tepkiler, kullanıcıların ilgisini çeken en önemli detaylardan biri oldu.
Modern yaşamın yoğun temposundan uzak görüntüler, birçok kullanıcı tarafından “özlenen çocukluk anıları” yorumlarıyla paylaşıldı.
Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım alan videolar, farklı sosyal medya platformlarında da yayılmaya başladı. Özellikle saf mutluluk hissi veren görüntüler, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum