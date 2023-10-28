90+3 ve 90+7'de gelen goller sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa kararı aldı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da istifa geldi. Teknik direktör Ömer Erdoğan, görevini bıraktığını duyurdu.

MAĞLUBİYET İSTİFA GETİRDİ

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, 90+3 ve 90+7'de bulduğu goller ile Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

"FATURA SADECE HOCALARA KESİLMEMELİ"

Ömer Erdoğan, ligin 9. haftasında Trabzonspor karşısında oynanan maçın ardından açıklama yapmış ve teknik direktörlerin bu kadar kolay ayrılmaması gerektiğini savunmuştu. Erdoğan, "Bu kadar kolay olmaması lazım. Çoğu teknik direktörü yakından tanıyorum. Sırf fatura hocalara kesilmemesi gerekiyor." şeklinde bir açıklama yapmıştı.





