%90 ihtimalle Galatasaray'da! Yeni orta sahayı böyle duyurdular... Sarı-Kırmızılılar'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, yeni sezon için de kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, transfer listesine dikkat çeken bir ismi ekledi.

BİR ARJANTİNLİ DAHA

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hem genç hem de potansiyeli yüksek bir orta saha arayışına giren Cimbom, Belçika ekibi Genk'in 22 yaşındaki Arjantinli yıldızı Matias Galarza'yı takibe aldı. Galarza, ön libero dışında merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve 2026'ya kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Aslan'ın Galarza için gelecek sezon hamle yapması bekleniyor.

ÜLKESİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLERİNDEN

Argentinos Juniors'ta parlayan Galarza, 2022'den beri Genk'te oynuyor. İstikrarlı bir görüntü çizen Tangocu, 38 maçta 2308 dakika süre aldı. 25 maçta 11'de şans bulan Galarza, 1 gol üretti. Arjantinli orta saha ülkesinde de çok konuşulan isimlerden biri durumunda bulunuyor.

%90 İHTİMALLE GALATASARAY

Öte yandan ünlü futbol analiz sitesi Transfermarkt'ın verilerinde Matias Galarza %90 ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağı öne sürüldü.





