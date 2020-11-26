90'lara damga vuran şarkıcı Tayfun evlendi! İşte son hali

90'lara damga vuran şarkıcı Tayfun Duygulu, geçtiğimiz gün Tuğçe Duygulu ile evlendi. Süpriz nikah sonrası Snob Magazin'e konuşan Duygulu, şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle memleketi Giresun'da hayatımızı birleştirdik. Nikaha pandemi nedeniyle az sayıda yakınımız katıldı. Evlilikle neticelenen bu ilişki beni olgunlaştırdı. Müziğime de olumlu anlamda yansıyacaktır. Her şeyden önce ruhumun en dingin halini eşimle yaşayacağım."

Eşinin mimar olduğunu ve 10 ay önce İzmir'de tanıştıklarını söyleyen 51 yaşındaki Duygulu, "Eşime 'Bella' diye hitap ediyorum" dedi. Çocuk istediğini de belirten sanatçı, en büyük arzusunu da açıklayarak "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" şeklinde konuştu.

Yeni müzik projelerinin üzerinde çalıştığını belirten Tayfun Duygulu, "Z kuşağına hitap edecek ve onların seveceği projeleri gün yüzüne çıkarmak için sabırsızlanıyorum" dedi.



Sanatçı, 10 sene önce 'İstanbul' adlı bir albümü müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.



