Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 10 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Asil Gök ile haziran ayında nişan yüzüklerini takmıştı.

Birkaç gün önce de yakın arkadaşları ve ailesi arasında bir kına gecesi düzenleyen ünlü isim bu akşam nikah masasına oturacak.

Derya Uluğ düğüne saatler kala, özel gecenin düzenleneceği otele geldi. Ünlü ismi kapıda müstakbel eşi Asil Gök karşıladı.

Derya Uluğ'un otele geliş kombini dikkat çekti. Ünlü ismin beyaz tonlarda tasarlanan kıyafetinde, derin V yakalı ve uzun kollu, dökümlü bir bluz öne çıktı. Bluzunu yüksek bel, vücuda oturan ve İspanyol paça kesimli beyaz pantolonla tamamlayan Uluğ, görünümünü aynı tonlardaki aksesuarlarıyla bütünledi.

TAM NOT ALDI

Uluğ'un başındaki büyük beyaz şapka ve yüzünü kısmen kapatan file detaylı duvak ise kombine nostaljik ve gösterişli bir hava kattı. Derya Uluğ bu haliyle sosyal medyada tam not aldı.