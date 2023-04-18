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  4. 90’larda Alişan’la fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali şoke etti

90’larda Alişan’la fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali şoke etti

18.04.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Alişan'ın yer aldığı Aynalı Tahir dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Yeşim Büber şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen ünlü oyuncu yıllardır teknede yaşıyor. 90'lara damga vuran ünlü oyuncunun son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

90’larda Alişan’la fırtınalar estirmişti! Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber'in son hali şoke etti

Yönetmenliğini Erhan Baytimur ve Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Sergin Akyaz ve Seçil Akyaz'ın kaleme aldığı dram türündeki Aynalı Tahir dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

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1998-2002 yılları arasında yayınlanan Aynalı Tahir dizisinin başrollerinde Alişan, Arif Kilisli, Erkan Petekkaya, Bulut Aras, Saruhan Hünel, Kayra Şenocak, Yeşim Büber, Arkın Gelenbe, Emine Ün, Nihan Özcan gibi isimler yer aldı.

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Toplamda 5 sezondan oluşan ve 175. bölümü ile ekranlara veda eden Aynalı Tahir dizisi, aynı zamanda Yeşim Büber'in tanınmasını sağladı.

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YILLARDIR TEKNEDE YAŞIYOR

Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir ve Siyah İnci dizileri ile hafızalarımıza kazınan Yeşim Büber'in son halini görenler şaştı kaldı. Gözlerden uzak sakin bir yaşam tercih eden Büber yıllardır 2 çocuğu ve eşi ile teknede yaşıyor.

Yeşim Büber eşi çocukalrı

2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen Yeşim Büber
yaklaşık 15 yıldır teknede kalıyor. Ünlü çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları sosyal medyanın ilgisini çekiyor.

Yeşim Büber eşi ve çocukları

Yeşim Büber, 18 Ağustos 1977 tarihinde Aydın'da doğdu. Annesi terzi, babası çevirmendir. Ortaokul ve Liseyi bitirdikten sonra ailecek İstanbul'a taşındılar. Ardından 1,5 yıl sonra da İzmir'e taşındılar.

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Büber, Can Gürzap'ın Diyalog Oyunculuk Okulu'nda eğitim aldı. 1996 yılında 'Bu Sevda Bitmez' filmi ile sinemaya başladı.

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Sinemadaki başarının ardından dizi filmlerde oynamaya başladı ve televizyon için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı.

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2004 yılında 'İnşaat' filmindeki rolü için, 9. Sadri Alışık Ödüllerinden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

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Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi. Evlendikten sonra evlerini boşaltarak teknede yaşamaya başladılar ve tekneleri ile bir sene süren dünya turu yaptılar.

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Nehir ve Can Yunus (d.2013) adlarında ikiz çocukları oldu.

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