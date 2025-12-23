NOW TV'den peş peşe final kararları! Bir dizinin daha fişi çekildi! Nihal Yalçın kendini tutamadı

NOW TV son iki haftadır final haberleriyle gündeme geliyor. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Sakıncalı dizisinin finalinin ardından bir dizi için daha final kararı verildi.

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez’i buluşturan “Ben Leman” dizisinin 13. bölümle ekrana veda edeceği açıklandı.

Urla’da çekilen dizinin ekibi final gibi bir bölüm çekmiş, tatile çıkmış ve yapım şirketinden gelecek haberi bekliyordu.

'NASIL DİRENİRİZ?'

Sakıncalı dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Nihal Yalçın peş peşe gelen final kararlarına tepki gösterdi. Yalçın, 'Keşke romantize etmek, kabul etmek yerine bir araya gelebilip sektörün acımasızlığını konuşabilsek! Bu acımasızlığa nasıl direniriz bir yol bulabilsek.' yazdı.