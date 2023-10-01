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90'lı yıllara damga vurmuştu! Çıtır Kızlar grubunun yıldızı Ebru Kıran'ın son hali ağızları açık bıraktı

01.10.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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90'lı yıllara damgasını vuran Çıtır Kızlar grubunun yıldızı Ebru Kıran yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin seneler içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Yonca Evcimik’in çabaları sonucu 1996'da kurulan müzik grubu Çıtır Kızlar; Melda Gür, Serap Türk ve Deniz Kurtoğlu'ndan oluşuyordu. Her fırsatta Cici Kızlar'ı kendilerine örnek aldıklarını belirten grup 1997 yılında değişim yaşadı ve Deniz Kurtoğlu'nun yerine Ebru Kıran geldi.

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ÇITIR KIZLAR KISA SÜREDE DAĞILMIŞTI

Türkiye'de Cici Kızlar'dan ve Ajlan & Mine'den sonra kurulan üçüncü kız grubu olan Çıtır Kızlar'ın ömrü buna karşın kısa sürdü.

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1996 - 1999 yıllar arasında etkin olan Çıtır Kızlar grubu kısa sürede dağıldı.

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YILLAR SONRA GÜNDEM OLDU

Dönemin popüler müzik grubu Çıtır Kızlar'ın yıldızı Ebru Kıran ise yıllar sonra tekrar gündem oldu.

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Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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İşte Ebru Kıran'ın son hali...

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