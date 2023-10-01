90'lı yıllara damga vurmuştu! Çıtır Kızlar grubunun yıldızı Ebru Kıran'ın son hali ağızları açık bıraktı

Yonca Evcimik’in çabaları sonucu 1996'da kurulan müzik grubu Çıtır Kızlar; Melda Gür, Serap Türk ve Deniz Kurtoğlu'ndan oluşuyordu. Her fırsatta Cici Kızlar'ı kendilerine örnek aldıklarını belirten grup 1997 yılında değişim yaşadı ve Deniz Kurtoğlu'nun yerine Ebru Kıran geldi.

ÇITIR KIZLAR KISA SÜREDE DAĞILMIŞTI

Türkiye'de Cici Kızlar'dan ve Ajlan & Mine'den sonra kurulan üçüncü kız grubu olan Çıtır Kızlar'ın ömrü buna karşın kısa sürdü.

1996 - 1999 yıllar arasında etkin olan Çıtır Kızlar grubu kısa sürede dağıldı.

YILLAR SONRA GÜNDEM OLDU

Dönemin popüler müzik grubu Çıtır Kızlar'ın yıldızı Ebru Kıran ise yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Ebru Kıran'ın son hali...





