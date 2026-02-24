Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? Samimi poz ortlaığı karıştırdı

Uzak Şehir hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ve rol arkadaşı Atakan Özkaya, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ise son dönemde sadece performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemde. “Atakan Özkaya’nın sevgilisi var mı?”, “Eski sevgilisi kim?” soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Dizide Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Özkaya iddiaları yalanlamıştı.

'ARKADAŞIZ' DEMİŞLERDİ

Özkaya, “Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal” diyen Özkaya'nın son pozu ise aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Atakan Özkaya, dizideki partneri Dilin Döğer’in doğum gününü kutladı. Ancak samimi poz Atakan Özkaya ile Dilin Döğer, sevgili olduklarını açıkladı" sözleriyle sosyal medyada paylaşıma girdi.

İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda henüz net bilgi yok...