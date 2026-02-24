MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? Samimi poz ortlaığı karıştırdı

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi reytinglerde zirveyi bırakmazken, dizinin yıldızları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan gelen kare sosyal medyada gündem oldu. Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi?

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? Samimi poz ortlaığı karıştırdı

Uzak Şehir hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ve rol arkadaşı Atakan Özkaya, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ise son dönemde sadece performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemde. “Atakan Özkaya’nın sevgilisi var mı?”, “Eski sevgilisi kim?” soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? Samimi poz ortlaığı karıştırdı 1

Dizide Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Özkaya iddiaları yalanlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son bölüm olay oldu! "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz?" Son bölüm olay oldu! "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz?"

'ARKADAŞIZ' DEMİŞLERDİ

Özkaya, “Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal” diyen Özkaya'nın son pozu ise aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? Samimi poz ortlaığı karıştırdı 2

Atakan Özkaya, dizideki partneri Dilin Döğer’in doğum gününü kutladı. Ancak samimi poz Atakan Özkaya ile Dilin Döğer, sevgili olduklarını açıkladı" sözleriyle sosyal medyada paylaşıma girdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk hayatı gündemde! Eski aşkı tanıdık çıktı Aşk hayatı gündemde! Eski aşkı tanıdık çıktı

İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda henüz net bilgi yok...

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Seyirci isyan ettiFragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Seyirci isyan etti
Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dilin Döğer Atakan Özkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.