Mynet Trend

90'lı yılların efsane ismi Bora Gencer tezgah açtı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran müzisyen Bora Gencer, oğlu Ayaz ve yeğeni ile birlikte kullanmadığı kıyafetlerini pazarda satışa çıkardı. İşte Gencer'in son hali...

90'lı yıllara çıkardığı şarkılarla damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, Şişli'de pazara çıktı. Ünlü sanatçıyı satış yaparken görenler gözlerine inanamadı.

Usta sanatçı oğluna hayatın kolay olmadığını ve kolay para kazanılmadığını göstermek için pazara çıktığını söyledi.

"HER HAFTA ORAYA GİDECEĞİM"

Bomonti Pazarı'nda satış yapıp 20 TL kazanan Gencer, şu açıklamayı yaptı: "Aslında pazarı ben açmadım. Abim İlhan Gencer'in kızı Merve Gencer açtı. Ben de ona desteğe gittim oğlum ile birlikte. Kullanmadığım kıyafetlerimi götürdüm. Bundan sonra her hafta gideceğim oraya…

usta-sanatci-bora-gencer-pazarda-tezgah-acti-11977362_919_m

İki tane ayakkabım satıldı 20 liradan. O parayla da oğluma klavye falan aldık. Ben de bir anahtarlık aldım. Oğlumu da yanımda götürdüm çünkü hayatın kolay olmadığını, kolay para kazanılmadığını görsün istedim."

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Küvette poz modasına cesur bir kareyle katıldıKüvette poz modasına cesur bir kareyle katıldı
Nusret bu defa çikolata şov yaptı!Nusret bu defa çikolata şov yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bora Gencer Bora Gencer son hali

En Çok Okunan Trend Haberler

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

HEPAR kapatıldı!

HEPAR kapatıldı!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları...

Halle Berry'den küvet pozu! Beğeni yağdı

Küvette poz modasına cesur bir kareyle katıldı

Nusret Gökçe'nin çikolata dökme videosu sosyal medyayı salladı!

Nusret bu defa çikolata şov yaptı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin TV100 kanalında sunucu oluyor!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'in yeni işi belli oldu!

Simge'nin süper minisi ve seksi dansı olay oldu

Süper minisi ve seksi dansı olay oldu

Ahmet Kural ceza aldı; Sıla bakın ne paylaştı!

Davada ceza çıktı; Sıla bu paylaşımı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.