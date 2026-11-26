Toronto merkezli 1Password, arka uç sistemlerini etkileyen bir güvenlik olayı yaşandığını duyurdu. Şirket, olayı kontrol altına almak için derhâl adım attığını bildirdi. Saldırganın arka uç sistemlerinin bir bölümüne ve bazı müşterilerin adları ve e-posta adresleri dâhil olmak üzere sınırlı miktarda hesap bilgisine eriştiğini açıkladı.

1Password, kullanıcıların parola kasalarında saklanan parolalara, gizli bilgilere ve diğer öğelere, ayrıca hesap kurtarma anahtarlarına ve bunları koruyan anahtarlara erişilmediğini ve bunların güvenliğinin tehlikeye girmediğini belirtti.

Şirket, kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını ancak beklenmedik kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

1PASSWORD SALDIRISINDA HANGİ VERİLER ELE GEÇİRİLDİ?

Şirketin açıklamasına göre olay 19 Kasım 2026’ya dayanıyor. 1Password, kimliği bilinmeyen bir saldırganın bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına erişmesinin ardından o gün şüpheli faaliyetleri araştırmaya başladı.

Saldırganın ele geçirdiği hesabı kullanarak kaynak koduna eriştiği ve arka uç hizmetlerine kötü amaçlı kod gönderdiği belirtildi. Bunun sonucunda müşterilere ilişkin, aralarında aşağıdakilerin de bulunduğu yönetimsel verilerin indirildiği belirtildi:

Adlar

E-posta adresleri

Hesap oluşturma ve son oturum açma zamanları gibi hesap ve kullanıcı tanımlayıcıları

Açık anahtarlar

Secure Remote Password protokolü parametreleri

Davet, hesap sağlama ve hesap kurtarma amacıyla e-postayla gönderilen belirli bağlantılardaki belirteçler (token)

Sürüm ve dosyalara ait sayısal tanımlayıcılar gibi gizli nitelikte olmayan dâhilî hesap meta verileri

1Password, bağlantılarda yer alan belirteçlerin tek başına müşteri hesaplarına erişmek için kullanılamayacağını açıkladı. Şirkete göre bunun için tek oturum açma (SSO) yoluyla kimlik doğrulaması veya kullanıcının kayıtlı e-posta adresine gönderilen altı haneli doğrulama kodu gerekiyor. Ancak şirket, az sayıda kullanıcının etkilendiğini ve bu kişilere ayrı ayrı bildirimde bulunulduğunu belirtti.

KAYNAK KODU DA ELE GEÇİRİLDİ

1Password, saldırganın özel kod depolarındaki kaynak kodunu kopyaladığını ve CI/CD sistemine eriştiğini de açıkladı.

Şirket, kaynak kodunun müşteri verisi niteliğinde olmadığını ve kullanıcıların gizli bilgilerini içermediğini belirterek olayın hizmetlerini, hizmetlerinin erişilebilirliğini veya ürün güvenliğini etkilemediğini bildirdi.

Olayı gidermeye yönelik çalışmalar kapsamında etkilenen GitHub hesabını devre dışı bırakan şirket, çalınan belirteci iptal etti. GitHub, CI/CD ve uç nokta güvenlik kontrollerini güçlendiren 1Password, etkilenen hizmetin temiz sürümlerini geri yükledi ve dâhilî kimlik doğrulama bilgilerini yeniledi.

Şirket ayrıca önlem olarak davet ve hesap kurtarma e-postalarında kullanılan altı haneli kodları 10 karakter uzunluğuna çıkardı.

1Password, kullanıcıların parola kasalarındaki gizli bilgilerin yalnızca kullanıcıların elinde bulunan anahtarlarla şifrelendiğini, dolayısıyla ne şirketin ne de sunucularına erişen bir saldırganın bu bilgilere erişebileceğini vurguladı.

Kaynak: The Hacker News