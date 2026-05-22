Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

90 yıl boyunca yasaklıydı! Artık çimento yerine bu madde kullanılacak

Küresel inşaat endüstrisi, ağır çevresel maliyetlere sahip olan geleneksel çimentoya karşı sürdürülebilir alternatifler ararken, yaklaşık 90 yıldır yasaklı olan bir madde gündeme oturdu. Karbon emisyonlarını tersine çevirme kapasitesi ve yüksek yalıtım performansıyla öne çıkan bu unutulmuş yapı taşı, ekolojik mimarinin standartlarını köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.

Gökçen Kökden

İklim kriziyle mücadelede inşaat sektörünün çevreye verdiği zararı en aza indirmek artık bir zorunluluk. Tam da bu noktada, Slovenya'dan gelen yeni bir akademik çalışma, geleneksel yapı malzemelerinin tahtını sarsacak bir devrimi müjdeliyor. Endüstriyel kenevir ve kirecin harmanlanmasıyla elde edilen "kenevir betonu" (hempcrete), Novo Mesto'daki 80 yıllık tarihi bir ahşap evin restorasyonunda kullanılarak binayı tamamen karbon nötr, nefes alan bir yaşam alanına dönüştürdü.

DOĞAYA DÖNÜŞ VE EKOLOJİK BİR ALTERNATİF: KENEVİR BETONU

90 yıl boyunca yasaklıydı! Artık çimento yerine bu madde kullanılacak 1

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede, çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek yapı malzemelerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Özellikle kendin-yap (DIY) kültürünü benimseyenler ve yerel topluluklar için düşük teknolojili, erişilebilir bir inşa yöntemi sunan kenevir betonu tam da bu noktada devreye giriyor.
Endüstriyel kenevir sapları ve kireç karışımından elde edilen bu biyo-kompozit malzeme, tarihi ahşap binaların orijinal yapısıyla mükemmel bir uyum yakalıyor. Doğal esnekliği ve nefes alabilen buhar geçirgen yapısı sayesinde, yapıların yalıtımını artırırken ömürlerini de uzatıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

BİLİMSEL VERİLERLE KANITLANAN YÜKSEK YALITIM PERFORMANSI

90 yıl boyunca yasaklıydı! Artık çimento yerine bu madde kullanılacak 2

Restorasyon sürecinde kullanılan malzemelerin analizleri, Slovenya Ulusal Yapı ve İnşaat Mühendisliği Enstitüsü (ZAG) tarafından titizlikle gerçekleştirildi.
Yapılan laboratuvar testleri sonucunda, 260-80 kg/m³ hacimsel kenevir-kireç karışımının mekanik dayanımı 0.25 MPa olarak ölçülürken, malzemenin termal iletkenlik (U) değeri 0.085 W/m²K gibi oldukça etkileyici bir oranda tespit edildi. Bu standartlar, malzemenin ısı yalıtımı konusunda geleneksel harçlara kıyasla ne kadar üstün olduğunu ve binanın enerji tüketiminde nasıl ciddi bir tasarruf sağladığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ VE KARBON NÖTR HEDEFİ

Çalışmanın en çarpıcı aşamalarından biri ise malzemenin çevresel etkisinin uçtan uca ölçüldüğü Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) oldu. European KIC Climate tarafından SIMAPRO yazılımı kullanılarak yapılan "beşikten kapıya" değerlendirmesi, kenevir kireç karışımının enerji tüketimi, kaynak maliyeti ve karbon nötrlüğü açısından geleneksel inşaat yöntemlerini geride bıraktığını gösterdi.

Sera gazı emisyonlarını minimum seviyeye indiren kenevir betonu, aynı zamanda atmosferdeki karbondioksiti hapsetme özelliğiyle çevreye zarar vermek yerine onu onaran bir yaklaşım sunuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI "JE0-MÜHENDİSLİK" ARACI

Makalede dikkat çeken bir diğer unsur ise kenevir gibi hızlı büyüyen bitkilerin ticari amaçlı ekiminin, atmosferden gigatonlarca karbondioksiti temizleme potansiyeline sahip olması. Araştırmacılar, bu durumu "jeo-mühendislik" ve Karbondioksit Azaltımı (CDR) stratejilerinin doğrudan bir parçası olarak değerlendiriyor. Elbette her malzemenin olduğu gibi kenevir betonunun da bazı kısıtlamaları bulunuyor.
Gözenekli yapısı, su tutma kapasitesini artırırken mekanik performansı belirli düzeylerde sınırlandırıyor. Ancak bu durum, malzemenin ağır taşıyıcı sistemlerden ziyade, restorasyon ve üstün yalıtım alanında mükemmel bir bileşen olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

TARİHSEL MİRASIN YENİDEN UYANIŞI

Slovenya ve eski Yugoslavya bölgesi, kenevir tarımı konusunda aslında çok köklü bir geçmişe sahip. 1949 yılında dünyanın en büyük üçüncü kenevir üreticisi olan bölge, zaman içinde değişen yasalarla bu üretimden uzaklaşmıştı. Fakat 2004 yılında Slovenya’nın Avrupa Birliği'ne katılımıyla endüstriyel kenevir üretimine yeniden yeşil ışık yakıldı. İlk kez 1986 yılında Fransa'da Charles Rasetti tarafından tarihi bir binanın restorasyonunda kullanılan kenevir betonu, Novo Mesto'daki bu başarılı proje ile sürdürülebilir mimarinin gelecekteki temel taşlarından biri olmaya güçlü bir aday olduğunu kanıtlıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de ilkti: Kahramanın yeni görüntüleri ortaya çıktıTürkiye'de ilkti: Kahramanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor!Dünyanın en ölümcül gölü: Bu suya giren taşa dönüşüyor!

Anahtar Kelimeler:
İnşaat yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla ilgili açıklama: "Arasam ne konuşacağız"

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.