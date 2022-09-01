91. İEF kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri başladı

İZMİR (AA) - Bu yıl 91. kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında 8'incisi düzenlenen İzmir İş Günleri organizasyonu, çok sayıda ülkeden bakanlık düzeyinde konuşmacıların katılımıyla başladı.

Ticaret Bakanlığı himayesinde bu yıl çevrim içi olarak "Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması" temasıyla düzenlenen İzmir İş Günleri etkinliğinde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Azerbaycan, Macaristan, Endonezya, Kırgızistan, Meksika, Moldova, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Şili ve İtalya'dan bakanlık düzeyinde temsilciler konuşma gerçekleştirdi.

Oturumun açılışında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarım ve gıda ihracatı açısından avantajlı konumda bulunan Türkiye'nin bunu sürdürebilmesinin etkin bir tedarik zincirini kurmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan İzmir'in her zaman hareketli bir ticaret merkezi olduğunu söyleyen Köşger, İzmir'de yaklaşık 329 bin hektar tarım arazisinin bulunduğunu kaydetti.

Köşger, Ege Bölgesi'nin iç kısımlarında yetişen tarım ve gıda ürünlerinin ithalat ya da ihracat işlemlerinin İzmir Limanı'ndan kolaylıkla yapılabildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Tarım ve gıda tedarikinin önemi, en çok geçtiğimiz pandemi döneminde hissedilmiş ve tüm dünyada bu alanın çok iyi yönetilmesi ve geliştirilmesi gerekliliği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Nitekim geçtiğimiz yıllara bakıldığında pandemi döneminde arz talep dengesinin sarsılmasına yetersiz üretim ya da kıtlık değil, üretilen ürüne erişimin riske girmesi ve belirsizliği neden olmuştur."

- Terra Madre Fuarı'na ev sahipliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 2015'ten itibaren İzmir Enternasyonal Fuarı ile düzenlenen İzmir İş Günleri'nin dünyanın farklı ülke iş insanlarıyla Türkiye'deki yatırımcılar arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

İzmir'in gelişimi için çeşitli stratejiler uygulamaya gayret ettiklerini belirten Soyer, "Bunların başında 'başka bir tarım mümkün' vizyonuyla oluşturduğumuz İzmir tarımı geliyor. Çünkü İzmir tarımı, kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele etmemizin aracı. Dünyanın en büyük gıda buluşmalarından biri olan Terra Madre Fuarı'na İzmir'de ev sahipliği yapmamız 'başka bir tarım mümkün' vizyonumuzun sonucu." dedi.

Soyer, geleceğin dünyasının kentler tarafından şekillendirileceğini belirterek, "İşte bu inançla ve tüm bu değerlerle büyüyen, gelişen İzmir'in tarih boyunca olduğu gibi bugün de ülkemize, dahası dünyaya ilham vereceğine tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından konuk ülkelerden temsilcilerinin katılımıyla "Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması" oturumu düzenlendi.

İzmir İş Günleri'nde yarına kadar toplam 6 oturum gerçekleştirilecek.

