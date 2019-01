91. Oscar Ödülü adayları belli oldu

Amy Adams - Vice Marina de Tavira - Roma Regina King - If Beale Street Could Talk Emma Stone - The Favourite Rachel Weisz - The Favourite

Black Panther BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody The Favourite Green Book Roma A Star Is Born Vice

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star is Born

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

The Favourite | Deborah Davis, Tony McNamara

First Reformed | Paul Schrader

Green Book | Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

Roma | Alfonso Cuarón

Vice | Adam McKay

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

The Ballad of Buster Scruggs | Joel Coen, Ethan Coen

BlacKkKlansman | Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

Can You Ever Forgive Me? | Nicole Holofcener, Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk | Barry Jenkins

A Star Is Born | Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

EN İYİ SES MİKSAJI

Black Panther

Bohemian Rhapsody

FirstMan

Roma

A star is Born

EN İYİ SES KURGUSU

Black Panther

Bohemian Rhapsody

FirstMan

Roma

A quiet Place

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali

Adam Driver

Sam Elliot

Richard E. Grant

Sam Rockwell

EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM

Animal Behavior Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends