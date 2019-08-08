96 yaşındaki adamın savunması tüm dünyayı ağlattı!

Hakim Caprio'nun karşısına 96 yaşındaki Victor Coella çıktı. Yaşlı adam okul bölgesinde hız sınırını aşmakla suçlanıyordu. Tabii Coella iddialara ilk başta inanamadı. Hakim sözlerini yineleyince 96 yaşındaki adam o kadar hızlı araç kullanmadığını belirtti.
Zaten 96 yaşında olduğunu bu yüzden yavaş kullandığını söyledi. Ancak 96 yaşındaki Coella bir an oğlunu kan tahliline götürmek için hızlanmış olabileceğini hatırladı.
KANSER HASTASI OLAN ENGELLİ OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRMÜŞ
Normalde gerek duymadıkça araç kullanmadığını ama engelli olan oğlu kanser hastası olduğu için sadece onu hastaneye götürmek gibi acil durumlarda araç kullandığını belirtti.
HAKİM OĞLUNUN YAŞINI SORDU
Bunun üzerine hakim: "Oğlunu muayenehaneye mi götürüyordun?" diye sordu. Yaşlı baba ise engelli oğlunun kansere yakalandığını, iki haftada bir gitmesi gerektiğini belirtti. "90'lı yaşlarındasın ve hala oğlunla ilgileniyorsun..." diyen hakim ardından Coella'ya oğlunun yaşını sordu. Coella, kanser hastası oğlunun 63 yaşında olduğunu söyledi.
'KENDİMİ BASKI ALTINDA HİSSEDİYORUM'
Ardından hakim kendisinin de bir oğlu olduğunu belirtti ve kameralar hakimin salonun diğer tarafında oturan oğluna döndü. Bu durum karşısında duygulanan hakim "Oğluma kötü örnek oluyorsun, kendimi baskı altında hissediyorum" diye takıldı.
96 YAŞINDAKİ BABA DUYGULANDI
Stresten ve yaşadıklarından dolayı duygulanan 96 yaşındaki baba karar öncesi biraz gerildi. Hakim Caprio sanık için iyi dileklerini sundu, oğluna geçmiş olsun dileklerini iletti.Ve davanın düştüğünü söyledi. 96 yaşındaki fedakar baba hakime teşekkür etti ve tüm dünyaya fedakarlığın yaşının olmadığını gösterdi.
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