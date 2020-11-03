99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'dan Elif paylaşımı: Böyle bir mucizeyi...

Başarılı oyuncu Ece Dizdar, 1999 depreminde ailesini yitirmişti. İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dizdar herkesi duygulandırdı.

17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Dizdar bu konuda konuşmayı pek sevmeyen bir isim... Ancak İzmir depreminde minik Elif'i görünce duygularını paylaştı.

Dizdar anne ve babasından geriye kalan bir fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."