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99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'dan Elif paylaşımı: Böyle bir mucizeyi...

03.11.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'dan Elif paylaşımı: Böyle bir mucizeyi...

Oyuncu Ece Dizdar yaptığı paylaşımla duygulandırdı. 99 depreminde annesini ve babasını kaybeden Dizdar Elif'in fotoğrafını görünce duygularını takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyuncu Ece Dizdar, 1999 depreminde ailesini yitirmişti. İzmir depremi sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dizdar herkesi duygulandırdı.

17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Dizdar bu konuda konuşmayı pek sevmeyen bir isim... Ancak İzmir depreminde minik Elif'i görünce duygularını paylaştı.

Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ünlü isimleri duygulandırdı! ‘Minicik bedeninle...’Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ünlü isimleri duygulandırdı! ‘Minicik bedeninle...’

Dizdar anne ve babasından geriye kalan bir fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."

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