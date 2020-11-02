Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ünlü isimleri duygulandırdı! ‘Minicik bedeninle...’

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin sonrasında İzmir halkı artçı depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korku ve panik yaşayan İzmir halkına tüm Türkiye’den destek mesajları yağdı. Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirirken acıyı paylaştıklarını da ifade etti. Enkazdan sağ olarak kurtulan isimler ise sosyal medyayı salladı. Depremin üzerinden geçen 65 saatin sonunda Doğanlar Apartmanı’ndan sağ olarak kurtulan Elif bebek ise umudun sembolü oldu. Elif bebeğin mucize kurtuluşu ünlü isimleri de hareketlendirdi. Sanat dünyasının sevilen isimleri peşi sıra Elif Perinçek’le ilgili paylaşım yaptı. ALİŞAN “Mucizenin adı Elif. Allah sizden razı olsun,günlerdir canla başla çalışıp,enkazdan sağsalim çıkardığınız her insan için size minnetarız” AYLİN KONTENTE KUL “Umudumuzun tükendiği, neden? Ne için? Hangi vicdanla? Tedbir? Denetim?! Diye yanarken yürekler.... Tekrar insanlığa tutunduğumuz umut sizsiniz. Dualrımız şükranlarımız size. Allah razı olsun hepinizden”

BENGÜ “65 saat hayata böyle sıkı sıkı tutundun sen Elif...Hepımizin mucizesi oldun sen güzel kızım. Gözlerinin içi hep gülsün; hiç korkma bir daha inşallah güzel yavrum” BERGÜZAR KOREL “Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az.” BURAK SAĞYAŞAR “Mucize Elif. Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda...” BUSE VAROL “Minicik kalbin nasıl dayandı? Çok şükür...” DEMET AKALIN “Tüm çalışan o enkazlardan inmeyip yorgunluktan bitik tüm can dostlara kuruluşlara itfaiye ve belediye ekiplerine, ismini sayamadığım Akut, Afad, Soma madencileri hepsine ne kadar teşekkür etsek az. Son zamanlardaki gördüğüm en güzel selamlama” DOĞA RUTKAY KAMAL “Saatlerce günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat. Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin”