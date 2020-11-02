Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ünlü isimleri duygulandırdı! ‘Minicik bedeninle...’

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin sonrasında İzmir halkı artçı depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korku ve panik yaşayan İzmir halkına tüm Türkiye’den destek mesajları yağdı. Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirirken acıyı paylaştıklarını da ifade etti. Enkazdan sağ olarak kurtulan isimler ise sosyal medyayı salladı. Depremin üzerinden geçen 65 saatin sonunda Doğanlar Apartmanı’ndan sağ olarak kurtulan Elif bebek ise umudun sembolü oldu. Elif bebeğin mucize kurtuluşu ünlü isimleri de hareketlendirdi. Sanat dünyasının sevilen isimleri peşi sıra Elif Perinçek’le ilgili paylaşım yaptı.
“Mucizenin adı Elif. Allah sizden razı olsun,günlerdir canla başla çalışıp,enkazdan sağsalim çıkardığınız her insan için size minnetarız”
“Umudumuzun tükendiği, neden? Ne için? Hangi vicdanla? Tedbir? Denetim?! Diye yanarken yürekler.... Tekrar insanlığa tutunduğumuz umut sizsiniz. Dualrımız şükranlarımız size. Allah razı olsun hepinizden”
“65 saat hayata böyle sıkı sıkı tutundun sen Elif...Hepımizin mucizesi oldun sen güzel kızım. Gözlerinin içi hep gülsün; hiç korkma bir daha inşallah güzel yavrum”
“Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az.”
“Mucize Elif. Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda...”
“Minicik kalbin nasıl dayandı? Çok şükür...”
“Tüm çalışan o enkazlardan inmeyip yorgunluktan bitik tüm can dostlara kuruluşlara itfaiye ve belediye ekiplerine, ismini sayamadığım Akut, Afad, Soma madencileri hepsine ne kadar teşekkür etsek az. Son zamanlardaki gördüğüm en güzel selamlama”
“Saatlerce günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat. Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin”
“Hakkınız ödenmez...”
“Mucizenin fotoğrafı...”
“İsmini sevdiğim Elif ‘bize mucize vardır’ inancımızı hatırlattın. Kadere inanmamızı, teslimiyet duygusunun gücünü, o minik bedeninle saatlerce aç susuz kalıp, dünyaya dönüşünle yüzümüzü güldürdün. Elif gibi dimdik yaşa, nefesini sevdiğim güzel kız”
“Ah Elif, sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut. Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız.”
“Küçücük ellerinle hayat tutundun. Elif, sen hepimize çok büyük bir örnek oldun”
“Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür. Cansiperane çalışan, gecesini gündüzüne katan, mucizeler yaşamamızı sağlayan, fedakar kahramanlarımız her birinize minnettarız.
Yüreğim hala o enkazın altında kalanlarla çarpıyor... Elif gibi, sağ salim çıktıklarının haberlerini alırız inşallah.
Bu felaketi ilk öğrendiğimde hiç can kaybı olmamasını dilemiştim ama maalesef öyle olamadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere de baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”
“Sen o minicik bedeninle küçücük yüreğinle 65 saat aç susuz korkuyla mücadeleyle geçen zamanın ardından güneş gibi doğdun günümüze. Sen gözlerimizin nurusun Elif bebek.Kahramanının gözlerindeki yorgunluk silinivermiş o minicik elinin hayata tutunma isteğiyle. Allah gece gündüz demeden var gücüyle orada çalışan, hala sıcak olan bedenlere umutla ulaşmaya çalışan tüm kurtarıcıların ve yüreği İzmir için atan herkesin tuttuğunu altın etsin”
"Hayata sıkı sıkı tutunmak.Umuda yolculuğun kahramanlarına minnettarız."
“Hayata sımsıkı tutunuşun fotoğrafı... Aramıza tekrar hoş geldin Elif. Bugün senin ikinci doğum günün olsun”