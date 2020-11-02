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Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ünlü isimleri duygulandırdı! ‘Minicik bedeninle...’

02.11.2020 17:25 | Son Güncelleme:
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Enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek, ünlü isimleri duygulandırdı! ‘Minicik bedeninle...’

30 Ekim Cuma günü İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra yürekler İzmir için atmaya başladı. Depreme dair gelişmeleri yakından takip eden ünlü isimler Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in mutluluğunu sosyal medyada paylaştılar. Ünlü isimlerin paylaşımları takipçilerini duygulandırmayı başardı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin sonrasında İzmir halkı artçı depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Korku ve panik yaşayan İzmir halkına tüm Türkiye’den destek mesajları yağdı. Ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirirken acıyı paylaştıklarını da ifade etti. Enkazdan sağ olarak kurtulan isimler ise sosyal medyayı salladı. Depremin üzerinden geçen 65 saatin sonunda Doğanlar Apartmanı’ndan sağ olarak kurtulan Elif bebek ise umudun sembolü oldu. Elif bebeğin mucize kurtuluşu ünlü isimleri de hareketlendirdi. Sanat dünyasının sevilen isimleri peşi sıra Elif Perinçek’le ilgili paylaşım yaptı.

ALİŞAN

ALİŞAN

“Mucizenin adı Elif. Allah sizden razı olsun,günlerdir canla başla çalışıp,enkazdan sağsalim çıkardığınız her insan için size minnetarız”

AYLİN KONTENTE KUL

AYLİN KONTANTE KUL

“Umudumuzun tükendiği, neden? Ne için? Hangi vicdanla? Tedbir? Denetim?! Diye yanarken yürekler.... Tekrar insanlığa tutunduğumuz umut sizsiniz. Dualrımız şükranlarımız size. Allah razı olsun hepinizden”

BENGÜ

bengü

“65 saat hayata böyle sıkı sıkı tutundun sen Elif...Hepımizin mucizesi oldun sen güzel kızım. Gözlerinin içi hep gülsün; hiç korkma bir daha inşallah güzel yavrum”

BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL

“Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız. Size ne kadar dua etsek az.”

BURAK SAĞYAŞAR

burak sağyaşar

“Mucize Elif. Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda...”

BUSE VAROL

BUSE VAROL

“Minicik kalbin nasıl dayandı? Çok şükür...”

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

“Tüm çalışan o enkazlardan inmeyip yorgunluktan bitik tüm can dostlara kuruluşlara itfaiye ve belediye ekiplerine, ismini sayamadığım Akut, Afad, Soma madencileri hepsine ne kadar teşekkür etsek az. Son zamanlardaki gördüğüm en güzel selamlama”

DOĞA RUTKAY KAMAL

DOĞA RUTKAY KAMAL

“Saatlerce günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek...İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat. Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin”

ESER YENENLER

ESER YENENLER

“Hakkınız ödenmez...”

ESRA EROL

esra erol

“Mucizenin fotoğrafı...”

GÜLBEN ERGEN

gülben ergen

“İsmini sevdiğim Elif ‘bize mucize vardır’ inancımızı hatırlattın. Kadere inanmamızı, teslimiyet duygusunun gücünü, o minik bedeninle saatlerce aç susuz kalıp, dünyaya dönüşünle yüzümüzü güldürdün. Elif gibi dimdik yaşa, nefesini sevdiğim güzel kız”

HADİSE

HADİSE

“Ah Elif, sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut. Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız.”

HADİSE 2

“Küçücük ellerinle hayat tutundun. Elif, sen hepimize çok büyük bir örnek oldun”

HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

“Hayata sımsıkı tutunan Elif, mucizenin adı olan Elif... Bugün sen bizim yüzümüzü güldürdün. Dilerim bundan sonra hayat da güzellikleriyle senin yüzünü güldürür. Cansiperane çalışan, gecesini gündüzüne katan, mucizeler yaşamamızı sağlayan, fedakar kahramanlarımız her birinize minnettarız.

Yüreğim hala o enkazın altında kalanlarla çarpıyor... Elif gibi, sağ salim çıktıklarının haberlerini alırız inşallah.

Bu felaketi ilk öğrendiğimde hiç can kaybı olmamasını dilemiştim ama maalesef öyle olamadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere de baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

PELİN AKİL ALTAN

PELİN AKİL ALTAN

“Sen o minicik bedeninle küçücük yüreğinle 65 saat aç susuz korkuyla mücadeleyle geçen zamanın ardından güneş gibi doğdun günümüze. Sen gözlerimizin nurusun Elif bebek.Kahramanının gözlerindeki yorgunluk silinivermiş o minicik elinin hayata tutunma isteğiyle. Allah gece gündüz demeden var gücüyle orada çalışan, hala sıcak olan bedenlere umutla ulaşmaya çalışan tüm kurtarıcıların ve yüreği İzmir için atan herkesin tuttuğunu altın etsin”

MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ

"Hayata sıkı sıkı tutunmak.Umuda yolculuğun kahramanlarına minnettarız."

SEDEF AVCI

SEDEF AVCI

“Hayata sımsıkı tutunuşun fotoğrafı... Aramıza tekrar hoş geldin Elif. Bugün senin ikinci doğum günün olsun”

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