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  4. 99 saat sonra enkazda bulunan Ayfer, Zeynep Bastık dinlemek istemişti! Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi

99 saat sonra enkazda bulunan Ayfer, Zeynep Bastık dinlemek istemişti! Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi

10.02.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer sağ kurtarıldı. Ayfer enkazdan çıkarılırken Zeynep Bastık dinlemek istedi. O anları gören Bastık Ayfer'in ailesinin hayatını kaybettiğini duyururken iki kardeşin eğitim hayatları boyunca maddi-manevi destek olacağını da söyledi.

99 saat sonra enkazda bulunan Ayfer, Zeynep Bastık dinlemek istemişti! Zeynep Bastık'tan paylaşım geldi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 depremi sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremden 99 saat sonra 15 yaşındaki Ayfer’i ve 101’inci saatte 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan sağ çıkardı.

Kurtarma sırasında Ayfer şarkıcı Zeynep Bastık’ın seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül' şarkısını dinlemek istedi. O anları gören Bastık hemen harekete geçti.

Ekran Alıntısı

Zeynep Bastık o anları paylaşarak "Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık, ailesini yakınları kaybettiklerini öğrendik, çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le, o şarkı konser ne isterse... Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum" dedi.


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