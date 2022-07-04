997 asal mı? 997 sayısı asal mıdır?

Yalnız kendine ve bir sayısına bölünebilen sayılara asal sayı ismi verilir. Asal sayılar; matematik alanının en önemli konuları arasındadır. Matematikte bazı işlemlerin çözümü için asal sayıların bilinmesi gerekir. Uzmanlar tarafından asal sayıların sonsuz olduğu düşünülüyor. Bu sebeple tüm asal sayıları bulmak söz konusu değildir.

997 asal mı?

997 sayısı asal sayı grubu içine girer. Bir sayının asal sayısı olabilmesi için birtakım koşulları sağlaması çok önemlidir. 997 sayısı yalnızca 1 ve 997 sayısına tam bölünür. 997 sayısı başka tam böleni olmadığından asal sayısı şeklinde tabir edilir. 997 sayısı, üç basamaklı asal sayıların içinde en büyüğüdür.

Öklid, asal sayıların sonsuz olduğunu kanıtladı. 997 sayısının asal olup olmadığını anlamak için iki yöntemden yararlanılır. İlk aşamada karesi 997’den büyük olmayan asal sayılar bulunur. İkinci aşamada 997 sayısının asal sayılara tam bölünüp bölünmediğinin ele alınması gerekiyor. Ele aldığımız sayılara 997 hiç bölünmüyorsa; 997 asal sayıdır. 997 sayısı; sayıların en az birine kalansız bölünürse asal sayı olmaz. Belirtilen bu iki yöntem dahilinde 997 asal sayıdır.



