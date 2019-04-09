SPOR

A Klasman Hakemleri VAR Semineri başladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.04.2019 20:43 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından iki gün düzenlenecek A Klasman Hakemleri VAR Semineri, TFF Riva Tesisleri'nde başladı.

A Klasman Hakemleri VAR Semineri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri Video Yardımcı Hakem (VAR) Semineri, İstanbul'da başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki tesislerinde iki gün sürecek seminerin açılış konuşmalarını MHK Başkan Vekili Mustafa Çulcu ile Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Muhittin Boşat gerçekleştirdi.

VAR Koordinatörü Barış Şimşek ve FIFA hakemi Cüneyt Çakır ise teorik sunumlar yaptı. Simülatör çalışmalarıyla devam eden eğitimin ikinci bölümüne, MHK Başkanı Sabri Çelik de katıldı. Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan tarafından yaptırılan antrenman ile seminerin ilk günü sona erdi.

Seminerde yarın video test eğitimi ve simülatör çalışmaları yapılacak.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuşCanlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş
Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttıAdem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Ünlü teknik adama araba çarptı

Ünlü teknik adama araba çarptı

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Chelsea'nin yıldızı alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Klasman Hakemleri VAR Semineri başladı

VAR semineri başladı

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Canlı yayında açıkladı: VAR bozulmuş

Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş

Adem Ljajic'ten sevgilerle! Beşiktaş, Rize'yi dağıttı

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu

Tuncay Şanlı'dan derbi yorumu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları açıklandı! Büyük sürpriz

Başakşehir lige galibiyetle döndü!

Başakşehir lige galibiyetle döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.