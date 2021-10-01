A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Berkan Kutlu ve Serdar Dursun, ilk kez kadroya davet edildi.

KALECİLER: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA/FORVET: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un kadroya dahil ettiği yeni oyuncular;

????Berat Özdemir

????Berkan Kutlu (İlk kez)

????Caner Erkin

????Serdar Dursun (İlk kez)

????Serdar Aziz

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. ???????? #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/1nVfzlPal4 — Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) October 1, 2021



