A Millî Takımının puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

EURO 2020 heyecanı son hızıyla devam ediyor. Grubun ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenen İtalya, İsviçre ile Roma’da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İtalya, 28 maçtır yenilmiyor ve bu maçı da kazanıp bir üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. İsviçre'nin güçlü rakibi karşısında sergileyeceği performans merak ediliyor. Milliler ise bu kez Galler ile karşılaşacak. A Millî Takımının puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 Türkiye puan durumu...
EURO 2020 A Grubu Türkiye kaçıncı sırada?
1- İtalya = 3 puan
2- İsviçre = 1 puan
3- Galler = 1 puan
4- Türkiye = 0 puan
İtalya İsviçre arasındaki maç, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Kritik maç, Rus hakem Sergei Karasev Grande tarafından yönetilecek. TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.
İtalya ve İsviçre muhtemel 11'ler:
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Mbabu, Zakaria, Embolo, Seferovic.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, İnsigne, İmmobile.
Grupta yapılan ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milliler, Galler ile kıyasıya bir maç perfomansı sergileyecek. Galler karşısında 3 puan elde etmek isteyen A Milli Takım, ikinci maçı Azerbaycan'da oynayacak. Türkiye Galler maçı, 16 Haziran 2021 tarihinde yani bu akşam oynanacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele 16 Haziran akşamı saat 19.00'da başlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum