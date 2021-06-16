A Millî Takımının puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

EURO 2020 heyecanı son hızıyla devam ediyor. Grubun ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenen İtalya, İsviçre ile Roma’da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İtalya, 28 maçtır yenilmiyor ve bu maçı da kazanıp bir üst tura çıkmayı garantilemek istiyor. İsviçre'nin güçlü rakibi karşısında sergileyeceği performans merak ediliyor. Milliler ise bu kez Galler ile karşılaşacak. A Millî Takımının puan durumu nasıl? İşte EURO 2020 Türkiye puan durumu...

A MİLLİ TAKIMIN PUAN DURUMU

EURO 2020 A Grubu Türkiye kaçıncı sırada?

1- İtalya = 3 puan

2- İsviçre = 1 puan

3- Galler = 1 puan

4- Türkiye = 0 puan

EURO 2020 İTALYA İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya İsviçre arasındaki maç, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Kritik maç, Rus hakem Sergei Karasev Grande tarafından yönetilecek. TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

İtalya ve İsviçre muhtemel 11'ler:

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Mbabu, Zakaria, Embolo, Seferovic.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, İnsigne, İmmobile.